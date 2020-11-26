Алексей Наумкин (на переднем плане) спутал планы желавшего занять место председателя волостного собрания Мартина Репинского, когда потребовал это место себе. Незначительное большинство голосов в волостном собрании не оставило коалиции другого шанса, ведь по самому черному сценарию нынешнее волостное собрание пришлось бы распустить, если бы его председателя не удалось выбрать до 24 ноября.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание избрало в понедельник с небольшим перевесом голосов своим новым председателем Алексея Наумкина, кандидатуру которого выдвинул Мартин Репинский, в последний момент отказавшийся баллотироваться сам. Наумкин стал уже третьим в этом году председателем Йыхвиского волостного собрания после снятия с должности Эдуарда Эаста и Нины Негласон. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Наумкина избрали председателем собрания 11 голосами. Если бы он набрал меньше голосов, то председателя волостного собрания в первом туре не выбрали бы.

Оппозиция бойкотировала 