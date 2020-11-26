Алексей Наумкин (на переднем плане) спутал планы желавшего занять место председателя волостного собрания Мартина Репинского, когда потребовал это место себе. Незначительное большинство голосов в волостном собрании не оставило коалиции другого шанса, ведь по самому черному сценарию нынешнее волостное собрание пришлось бы распустить, если бы его председателя не удалось выбрать до 24 ноября.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik