"HITO/Karjamaa" справился с командой маэстро Валмо Крийза

В проходившей в Йыхвиском спортхолле игре перед перерывом хозяева вели в счете - 38:40. В середине третьей четверти "HITO/Karjamaa" сделал спурт 20:5, но в конце последней четверти интрига возобновилась.

Когда до финального свистка оставалось меньше четырех минут, выступающий за Вильянди 46-летний бывший член эстонской сборной Валмо Крийза сократил отставание своей команды до двух очков. Однако на этот раз "HITO/Karjamaa" на последних минутах не упустил победу из рук.

21 очко принес "HITO/Karjamaa" недавно влившийся в команду Сандер Сааре, который прежде играл в нескольких клубах лиги мастеров, но в последние годы, проживая и работая в Австралии, от баскетбола отошел.

Вейко Симм и Марго Тали набрали по 15 очков, на счету Симма также 14 мячей под щитом и шесть результативных передач. Тали сделал восемь результативных передач и шесть перехватов.

"HITO/Karjamaa" одержал четыре победы и потерпел два поражения, как и сводная команда Баскетбольной школы Рейнара Халлика и Ийзакуской гимназии.