Чт, 26.11.2020
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"HITO/Karjamaa" справился с командой маэстро Валмо Крийза

Вновь влившийся в родную команду Сандер Сааре сумел оторваться от маэстро Валмо Крийза (№77). Сааре, как самый результативный игрок команды, набрал в победной встрече 21 очко.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В прошлую пятницу вечером во встрече второй эстонской баскетбольной лиги "HITO/Karjamaa" победил команду Вильяндиской волости со счетом 83:74 и снова вошел в первую тройку. 

В проходившей в Йыхвиском спортхолле игре перед перерывом хозяева вели в счете - 38:40. В середине третьей четверти "HITO/Karjamaa" сделал спурт 20:5, но в конце последней четверти интрига возобновилась.

Когда до финального свистка оставалось меньше четырех минут, выступающий за Вильянди 46-летний бывший член эстонской сборной Валмо Крийза сократил отставание своей команды до двух очков. Однако на этот раз "HITO/Karjamaa" на последних минутах не упустил победу из рук. 

21 очко принес "HITO/Karjamaa" недавно влившийся в команду Сандер Сааре, который прежде играл в нескольких клубах лиги мастеров, но в последние годы, проживая и работая в Австралии, от баскетбола отошел. 

Вейко Симм и Марго Тали набрали по 15 очков, на счету Симма также 14 мячей под щитом и шесть результативных передач. Тали сделал восемь результативных передач и шесть перехватов. 

"HITO/Karjamaa" одержал четыре победы и потерпел два поражения, как и сводная команда Баскетбольной школы Рейнара Халлика и Ийзакуской гимназии. 

Если эпидемиологическая обстановка позволит, то две сильнейшие нынче баскетбольные команды Ида-Вирумаа встретятся 8 декабря в Ийзаку.

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