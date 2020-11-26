Вирумааский музыкальный фестиваль предлагает бесплатные звездные концерты

Вирумааский музыкальный фестиваль организует Фонд музыкантов Пилле Лилль, созданный в 2003 году по инициативе оперной певицы и деятеля культуры Пилле Лилль. Миссия фонда - всесторонне поддерживать талантливых музыкантов в развитии их профессиональных навыков. Начало Вирумааскому музыкальному фестивалю фонд положил с целью предлагать в Ида- и Ляэне-Вирумаа концертные впечатления в исполнении лучших музыкантов Эстонии.

На проходящем во второй раз фестивале можно насладиться концертами в Кохтла-Ярве, Иллука, Тапа, Силламяэ, Кунда, Кивиыли и Йыхви. Фестиваль откроется в субботу, 28 ноября, концертом в Кивиылиском народном доме, где перед публикой выступит дуэт кларнетистов Мартена Альтрова и Мартина Кууска.

В воскресенье, 29 ноября, сцену Кохтла-Ярвеского центра культуры займет Эстонский национальный мужской хор. За дирижерский пульт встанет Микк Юлеоя, художественный руководитель и главный дирижер хора с сезона 2011/2012.

Эстонский национальный мужской хор за свою долгую историю дал более 7000 концертов от Эстонии до Северной Америки и Азии. Репертуар Национального мужского хора охватывает музыку в период от эпохи Возрождения до 21-го века. В программе кохтла-ярвеского концерта - Чайковский, Свиридов, Креэк, Тормис и др. Число зрителей ограничено, бесплатные билеты можно получить в кассе Кохтла-Ярвеского центра культуры.

Вирумааский музыкальный фестиваль вернется в Кохтла-Ярвеский центр культуры 6 декабря, когда предложит публике насладиться оперным гала-концертом, на котором выступят Ольга Зайцева (сопрано), Иво Пости (контртенор), Павло Балакин (бас) и Пийа Паэмурру (фортепиано).

Один из кульминационных моментов фестиваля наступит 4 декабря, когда на мызе Иллука прозвучит мировая премьера вокальной поэмы композитора Ааро Пертманна "Huligaani pihtimus" ("Исповедь хулигана"). Впервые состоится и конкурс "Virumaa noor muusik 2020" ("Молодой музыкант Вирумаа 2020"), его финал и заключительный концерт пройдут 3 декабря в Йыхвиском концертном доме. Помимо победителей конкурса на концерте выступит Таллиннский ансамбль труб.