Чт, 26.11.2020
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Прокуратура обжалует в Госсуде оправдательный приговор в отношении Негласон и Сепп

По словам Нины Негласон, решение прокуратуры обратиться в Госсуд ей непонятно.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Прокуратура, обвиняющая йыхвиского политика и врача Нину Негласон, а также руководителя больницы Тийу Сепп в коррупции, которых тем не менее оправдали суды двух инстанций, решила обжаловать приговор в Госсуде. 

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"Поскольку суды двух инстанций по-разному обосновали нюансы ограничения на совершение сделки и, по оценке прокуратуры, эти обоснования не опровергли предъявленное обвинение, то прокуратура считает необходимым предоставить Госсуду возможность принять в производство данный казус и рассмотреть его по существу", - объяснила Вируская окружная прокуратура свое решение обратиться в суд высшей инстанции.

Нина Негласон выразила непонимание такого решения прокуратуры. "Суды как первой, так и второй инстанции очень тщательно рассмотрели все пункты обвинения, и такое решение прокуратуры непонятно", - сказала Негласон.

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