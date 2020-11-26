Прокуратура обжалует в Госсуде оправдательный приговор в отношении Негласон и Сепп

"Поскольку суды двух инстанций по-разному обосновали нюансы ограничения на совершение сделки и, по оценке прокуратуры, эти обоснования не опровергли предъявленное обвинение, то прокуратура считает необходимым предоставить Госсуду возможность принять в производство данный казус и рассмотреть его по существу", - объяснила Вируская окружная прокуратура свое решение обратиться в суд высшей инстанции.