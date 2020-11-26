Дебютный мультфильм йыхвисцев победил в Литве

Студия "Первый кадр" под руководством Ильи Тельнова работает в Йыхвиском центре культуры и занятий по интересам третий год. В прошлом году студийцы впервые прикоснулись к пластилиновой мультипликации - три месяца семеро юных мультипликаторов 10-11 лет трудились над созданием мультфильма "Лесные друзья: игрушка раздора". Их работа недавно была представлена на международном конкурсе любительского кино в Литве, где заняла первое место.