Чт, 26.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Дебютный мультфильм йыхвисцев победил в Литве

Алекс Рикконен, как и другие студийцы, увлечен пластилиновыми героями мультфильма.

ФОТО: Частный архив

Мультфильм, созданный ребятами из студии "Первый кадр" Йыхвиского центра культуры и занятий по интересам, занял первое место в международном конкурсе любительского фильма "Мое кино", проходившем в Литве. 

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Студия "Первый кадр" под руководством Ильи Тельнова работает в Йыхвиском центре культуры и занятий по интересам третий год. В прошлом году студийцы впервые прикоснулись к пластилиновой мультипликации - три месяца семеро юных мультипликаторов 10-11 лет трудились над созданием мультфильма "Лесные друзья: игрушка раздора". Их работа недавно была представлена на международном конкурсе любительского кино в Литве, где заняла первое место. 

Наставник юных мультипликаторов подчеркнул, что это их первый опыт в мультипликации и не было целью делать конкурсную работу, старались, чтобы было понятно маленьким зрителям - логичный и понятный сюжет, каждое действие старались показывать детально. 

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