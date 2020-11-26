Кохтла-Ярве поможет КТ привести в порядок дворовые дороги

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, эта сумма запланирована в бюджете будущего года, и хотя он еще не утвержден, новый порядок поддержки квартирных товариществ уже обсуждается и разрабатывается. До сих пор город тоже поддерживал квартирные товарищества и по-прежнему из бюджета продолжит выделять сто тысяч евро в год за разные проведенные ремонтные работы или аудиты, но еще такая же сумма поддержки добавится специально на софинансирование восстановления внутриквартальных подъездных дорог.