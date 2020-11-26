Чт, 26.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Кохтла-Ярве поможет КТ привести в порядок дворовые дороги

Таких внутриквартальных дорог в Ахтме и других частях Кохтла-Ярве много, и городские власти надеются, что с помощью новых пособий картина станет меняться быстрее.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В будущем году кохтла-ярвеские городские власти намерены выделить из городского бюджета сто тысяч евро целенаправленной поддержки квартирным товариществам для ремонта внутриквартальных или дворовых дорог.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, эта сумма запланирована в бюджете будущего года, и хотя он еще не утвержден, новый порядок поддержки квартирных товариществ уже обсуждается и разрабатывается. До сих пор город тоже поддерживал квартирные товарищества и по-прежнему из бюджета продолжит выделять сто тысяч евро в год за разные проведенные ремонтные работы или аудиты, но еще такая же сумма поддержки добавится специально на софинансирование восстановления внутриквартальных подъездных дорог.

- Практика показала, что даже сравнительно небольшие суммы стимулируют горожан приводить свое хозяйство в порядок, - подчеркнул Вершинин. - В ноябрьском туре распределения пособия мы получили более восьмидесяти заявок, среди которых было и несколько пакетов документов за ремонт внутриквартальных дорог. Это подтвердило нашу идею выделить "дорожный" пункт расходов отдельно, разработав новый порядок поддержки.

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