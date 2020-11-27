Рекордно дорогой нарвский проект дорожает еще на два миллиона

Рекордный по стоимости проект строительства транзитной дороги через приграничный город дорожает еще на два миллиона, что ставит перед местным самоуправлением задачу - найти дополнительную сумму.
Международный тендер на проектирование и строительство транзитных участков нарвских улиц Раху, Пауля Кереса и центрального кругового перекрестка на площади Кереса (проект "Narva TEN-T") был объявлен Нарвским департаментом городского развития и экономики в августе. Срок подачи ценовых предложений истек в ноябре.
Зарегистрировано семь предложений от ведущих эстонских строительных компаний, включая одно общее предложение двух компаний. Самая низкая предложенная цена составила 13579200 евро (здесь и далее суммы с налогом с оборота), притом что организатор тендера предполагал стоимость работ в пределах 11,5 миллиона.
В связи с неожиданным подорожанием Нарвская горуправа вынуждена запросить у горсобрания изменение базового решения о финансировании проекта от 2017 года. Оно уже менялось в 2018 и 2019 годах, и, например, в последний раз долю самофинансирования увеличивали на более чем миллион евро.
По ныне действующей схеме государственная поддержка данного нарвского проекта из средств Европейского фонда сплочения составляет 8976399 евро, расходы городского бюджета - 2796730 евро. Теперь же Нарвский департамент городского развития и экономики подсчитал, что с учетом ценовых предложений самофинансирование надо увеличить до 4887666 евро, и оно составит 35 процентов от всей стоимости проекта.
Новая общая стоимость проекта реконструкции транзитных дорог через Нарву таким образом достигнет 13864047 евро.
Целью проекта "Narva TEN-T" является улучшение пропускной способности транзитного коридора через Нарву, а также создание удобных и безопасных условий для передвижения транспорта и пешеходов. Проект включает в себя капитальное обновление округленно четырех километров нарвских улиц, по которым автотранспорт движется к погранпункту.
Данный проект был внесен правительством ЭР в программу инвестиций в транспортную инфраструктуру на период 2014-2020 годов. В Нарве его подготовка идет с 2015 года.
Ситуацию анализируют
Директор Нарвского департамента городского развития и экономики Юрий Сайя затрудняется ответить на вопрос - что в цене не рассчитали организаторы тендера или что так сильно поменялось за время его проведения? Сайя сообщил, что анализ ситуации еще не завершен, проводятся консультации с проектировщиком и инженером проекта. "Выводы, сделанные на основе консультаций, департамент намерен представить членам комиссий Нарвского горсобрания".
Решение горсобрания об увеличении финансирования необходимо, чтобы можно было заключить договор с победителем тендера. Согласно имеющемуся проекту договора, максимальная продолжительность работ - 26 месяцев с момента подписания контракта.
Нарвское горсобрание, которое именно сейчас переживает бурные политические изменения и смену городского руководства, должно собраться ориентировочно в середине декабря.
- По-прежнему возможно заключение контракта в текущем 2020 году, - оптимистично настроен Сайя. - Срок завершения проекта - до конца 2022 года, и это, естественно, в случае, если не возникнут объективные обстоятельства, требующие продления сроков.
Бюджет немного просел
Проект бюджета Нарвы на 2021 год был передан в Нарвское горсобрание 26 ноября. Если сравнивать с таким же проектом годовой давности, то запланированный размер нарвского кошелька чуть уменьшился - с 96,8 до 96,1 миллиона евро.
Планируемые инвестиционные расходы из нарвского бюджета уменьшились за год с 26,4 до 26,2 миллиона.
На момент составления проекта бюджета Нарвы на 2021 год расчетная долговая нагрузка составляет по состоянию на конец 2020 года 36 процентов. Годом ранее этот показатель составлял 34 процента, то есть городской долг подрос на два процента.