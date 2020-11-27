Рекордно дорогой нарвский проект дорожает еще на два миллиона

Международный тендер на проектирование и строительство транзитных участков нарвских улиц Раху, Пауля Кереса и центрального кругового перекрестка на площади Кереса (проект "Narva TEN-T") был объявлен Нарвским департаментом городского развития и экономики в августе. Срок подачи ценовых предложений истек в ноябре.

Зарегистрировано семь предложений от ведущих эстонских строительных компаний, включая одно общее предложение двух компаний. Самая низкая предложенная цена составила 13579200 евро (здесь и далее суммы с налогом с оборота), притом что организатор тендера предполагал стоимость работ в пределах 11,5 миллиона.

В связи с неожиданным подорожанием Нарвская горуправа вынуждена запросить у горсобрания изменение базового решения о финансировании проекта от 2017 года. Оно уже менялось в 2018 и 2019 годах, и, например, в последний раз долю самофинансирования увеличивали на более чем миллион евро.

По ныне действующей схеме государственная поддержка данного нарвского проекта из средств Европейского фонда сплочения составляет 8976399 евро, расходы городского бюджета - 2796730 евро. Теперь же Нарвский департамент городского развития и экономики подсчитал, что с учетом ценовых предложений самофинансирование надо увеличить до 4887666 евро, и оно составит 35 процентов от всей стоимости проекта.

Новая общая стоимость проекта реконструкции транзитных дорог через Нарву таким образом достигнет 13864047 евро.

Целью проекта "Narva TEN-T" является улучшение пропускной способности транзитного коридора через Нарву, а также создание удобных и безопасных условий для передвижения транспорта и пешеходов. Проект включает в себя капитальное обновление округленно четырех километров нарвских улиц, по которым автотранспорт движется к погранпункту.

Данный проект был внесен правительством ЭР в программу инвестиций в транспортную инфраструктуру на период 2014-2020 годов. В Нарве его подготовка идет с 2015 года.

Ситуацию анализируют

Директор Нарвского департамента городского развития и экономики Юрий Сайя затрудняется ответить на вопрос - что в цене не рассчитали организаторы тендера или что так сильно поменялось за время его проведения? Сайя сообщил, что анализ ситуации еще не завершен, проводятся консультации с проектировщиком и инженером проекта. "Выводы, сделанные на основе консультаций, департамент намерен представить членам комиссий Нарвского горсобрания".

Решение горсобрания об увеличении финансирования необходимо, чтобы можно было заключить договор с победителем тендера. Согласно имеющемуся проекту договора, максимальная продолжительность работ - 26 месяцев с момента подписания контракта.

Нарвское горсобрание, которое именно сейчас переживает бурные политические изменения и смену городского руководства, должно собраться ориентировочно в середине декабря.

- По-прежнему возможно заключение контракта в текущем 2020 году, - оптимистично настроен Сайя. - Срок завершения проекта - до конца 2022 года, и это, естественно, в случае, если не возникнут объективные обстоятельства, требующие продления сроков.

Директор Нарвского департамента городского развития и экономики Юрий Сайя в 2019 году представил прессе предварительные схемы реконструкции транзитного пути через приграничный город. ФОТО: Илья Смирнов

Бюджет немного просел

Проект бюджета Нарвы на 2021 год был передан в Нарвское горсобрание 26 ноября. Если сравнивать с таким же проектом годовой давности, то запланированный размер нарвского кошелька чуть уменьшился - с 96,8 до 96,1 миллиона евро.

Планируемые инвестиционные расходы из нарвского бюджета уменьшились за год с 26,4 до 26,2 миллиона.