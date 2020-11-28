Общинные начинания в Алутагузе из-за коронавируса не застопорились

Когда весной прошлого года начинался эстонско-латвийский проект сотрудничества "ACT LOCAL", у 17 участвующих в нем деревенских общин - четырех в Апе, трех в Энгуре, пяти в Сетумаа и пяти в Алутагузе - было десять месяцев времени на то, чтобы подыскать совместное начинание по душе и написать для него бизнес-план.