Сб, 28.11.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Общинные начинания в Алутагузе из-за коронавируса не застопорились

Купленную на проектное пособие палатку можно будет увидеть не только на куртнаских поселковых ярмарках, но и на днях деревень и других ярмарках.

ФОТО: ENE RAUDAR

Благодаря начатому весной прошлого года эстонско-латвийскому проекту сотрудничества в Кийкла действует деревня сказок, а в Ийзаку - кафе-галерея, в Куртна набирают обороты поселковые ярмарки, а в Алайыэ заложили основу летнего кафе.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Когда весной прошлого года начинался эстонско-латвийский проект сотрудничества "ACT LOCAL", у 17 участвующих в нем деревенских общин - четырех в Апе, трех в Энгуре, пяти в Сетумаа и пяти в Алутагузе - было десять месяцев времени на то, чтобы подыскать совместное начинание по душе и написать для него бизнес-план.

После этого получили проектную поддержку и можно было браться за дело. 

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