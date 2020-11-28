Сб, 28.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Рождество в Йыхви

Кайдо Коога.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Йыхви Рождество пришло рано, ведь йыхвиский волостной старейшина является рождественским дедом. Он выполняет все ваши пожелания. 

Захотел Мянд избавиться от Абель - и Конрад тут же удовлетворил это желание. Пожелал Репинский заполучить себе место Романовича - и тут же стал по решению Конрада членом совета "Järve Biopuhastus". Захотел Осипенко избежать штрафа - и тут же штраф был отменен Конрадом. Возжелал один Калдре делать на волостные деньги "кино", а другая занять место советника по связям с общественностью - и что тут может иметь против щедрый волостной старейшина? Он запускает руку в волостной кошелек и исполняет мечты этих людей.

Так что все, кто имеют в Йыхви какие-то пожелания, смело обращайтесь к волостному старейшине - все у вас получится при поддержке йыхвиского рождественского деда. 

И все же Конрад не совсем всемогущ. Киппар хотела стать руководителем библиотеки, но тут даже руки рождественского деда оказались коротки. Однако исключение лишь подтверждает правило. Смело пишите и звоните йыхвискому рождественскому деду.

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