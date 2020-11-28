Сб, 28.11.2020
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Вотум недоверия председателю Люганузеского волостного собрания провалился

Ристо Линдеберг.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На заседании Люганузеского волостного собрания в четверг не прошла попытка отстранить от должности путем вотума недоверия председателя собрания Ристо Линдеберга: за снятие его с должности проголосовали восемь депутатов, против - десять.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Заявление о недоверии Ристо Линдебергу было подано на предыдущем заседании. Оппозиция Люганузеского волостного собрания обвинила его в нарушении закона, так как волостное собрание не поставило на голосование в предусмотренный срок внесенный в порядке народной инициативы законопроект, выражавший отрицательную позицию по отношению к строительству известнякового карьера Мурру. Также оппозиция решила, что председатель собрания блокирует право местных жителей участвовать в местной жизни и ставит свои интересы и плату выше интересов граждан волости.

Дополнительно обосновать свою точку зрения перед голосованием по вотуму недоверия оппозиция не пожелала. Восемь оппозиционных депутатов, присутствовавших на заседании, проголосовали за вотум недоверия. В голосовании по следующим пунктам оппозиция участия не принимала. Всего в волостном собрании рассматривалось 18 пунктов.

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