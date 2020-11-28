Вотум недоверия председателю Люганузеского волостного собрания провалился

Заявление о недоверии Ристо Линдебергу было подано на предыдущем заседании. Оппозиция Люганузеского волостного собрания обвинила его в нарушении закона, так как волостное собрание не поставило на голосование в предусмотренный срок внесенный в порядке народной инициативы законопроект, выражавший отрицательную позицию по отношению к строительству известнякового карьера Мурру. Также оппозиция решила, что председатель собрания блокирует право местных жителей участвовать в местной жизни и ставит свои интересы и плату выше интересов граждан волости.