Авели Уусталу на шаг приблизилась к мировой элите

Представляющая Алутагузеский лыжный клуб 20-летняя Уусталу участвовала в этапе взрослого Кубка мира всего лишь во второй раз. В январе этого года она заняла 68-е место среди 69 участников в предварительном заезде классического спринта на 1,5 км в Германии в Оберстдорфе, отстав от победительницы предварительного забега на 31 секунду.

Сегодня ей удалось обогнать 18 конкуренток, причем победившей в предварительном забеге норвежке Ане Аппельквист Стенсет она проиграла уже значительно меньше - 21,77 секунды. От последнего места в четвертьфинале, на этот раз доставшегося уверенно лидировавшей в женских лыжах в прошлом году Терезе Йохауг, Уусталу отстала всего на десять секунд.

В этом забеге Авели Уусталу стала лучшей среди эстонских лыжниц - занявшую 68-е место Йоханну Удрас она обогнала на пять секунд. За ее спиной остались также несколько именитых лыжниц - как, например, норвежка Хейди Венг, финка Рийтта-Лийза Ропонен, японка Масаико Ишида и немка Виктория Карл.

По словам тренера Тимо Юурсалу, позитивно, что Авели опять на шаг приблизилась к мировой лыжной элите. "Причин печалиться из-за этого забега нет. Может быть, при чуть более быстром старте удалось бы отыграть еще одну-две секунды, но в то же время хорошо, что она сумела сделать сильный финиш", - отметил он.