Сб, 28.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Йыхви создал новые рабочие места: часть сотрудников наняли еще до конкурсов

Илона Калдре утверждает, что выплачиваемую ей зарплату она отрабатывает с лихвой.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание на последнем заседании решило внести структурные изменения в волостное управление, в результате чего создадут ряд новых должностей. Однако на три должности людей взяли еще до решения собрания.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Решением волостного собрания создается должность советника по вопросам социальной сферы, культуры и молодежной работы. Советник, курирующий эти сферы, имелся и раньше - он отвечал вдобавок за образование и спорт, - но с нового года спортом и образованием займется отдельный советник.

Также создаются должности внутреннего контролера и экономического советника. Добавятся волостной художник (0,5 ставки) и советник по связям с общественностью (0,3 ставки). Новые должности в структуре предусмотрены также для специалиста по волостному имуществу и спортивным сооружениям и администратора дневного центра для пожилых людей. От первоначального плана сократить должность архитектора отказались, но сократят одного бухгалтера.

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