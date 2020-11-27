Йыхви создал новые рабочие места: часть сотрудников наняли еще до конкурсов

Решением волостного собрания создается должность советника по вопросам социальной сферы, культуры и молодежной работы. Советник, курирующий эти сферы, имелся и раньше - он отвечал вдобавок за образование и спорт, - но с нового года спортом и образованием займется отдельный советник.

Также создаются должности внутреннего контролера и экономического советника. Добавятся волостной художник (0,5 ставки) и советник по связям с общественностью (0,3 ставки). Новые должности в структуре предусмотрены также для специалиста по волостному имуществу и спортивным сооружениям и администратора дневного центра для пожилых людей. От первоначального плана сократить должность архитектора отказались, но сократят одного бухгалтера.