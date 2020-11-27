Йыхви создал новые рабочие места: часть сотрудников наняли еще до конкурсов

Йыхвиское волостное собрание на последнем заседании решило внести структурные изменения в волостное управление, в результате чего создадут ряд новых должностей. Однако на три должности людей взяли еще до решения собрания.
Решением волостного собрания создается должность советника по вопросам социальной сферы, культуры и молодежной работы. Советник, курирующий эти сферы, имелся и раньше - он отвечал вдобавок за образование и спорт, - но с нового года спортом и образованием займется отдельный советник.