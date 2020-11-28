Глава Ида-Вируской центральной больницы: носите маски и избегайте контактов, чтобы система здравоохранения не оказалась перегружена

Из-за неуклонно набирающей обороты вспышки коронавируса Ида-Вируская центральная больница в последние недели в несколько раз увеличила число койко-мест для больных коронавирусом. Стационарное восстановительное лечение приостановлено, врачи и медсестры все больше работают сверхурочно. Глава больницы Тармо Баклер призывает людей носить маски и избегать контактов, насколько это возможно, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения.
Если еще несколько недель назад в Ида-Вируской центральной больнице было 22 койко-места для коронабольных, то на сегодня их уже около 70, семь из них - в отделении интенсивной терапии. Это повлекло в числе прочего разделение отделения интенсивной терапии на зону лечения обычных больных и зону лечения больных коронавирусом.
По словам председателя правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклера, в пятницу вечером пустовали всего около десяти койко-мест из семидесяти. Их держат для новых коронапациентов, которым в любой момент может понадобиться больничное лечение.
Ситуация серьезнее, чем весной
Заболеваемость за последние 14 дней на 100000 жителей в Ида-Вирумаа уже перевалила за 700 случаев. На этой неделе практически каждый день добавлялось около сотни новых заразившихся. За последние сутки - 114.
То, что ситуация намного серьезнее, чем весной, подтверждает и факт, что хотя весной центральная больница была готова к приему 50-60 коронапациентов, на больничном лечении ни разу не находилось одновременно более 15 пациентов. "Нам не пришлось воспользоваться отделением, подготовленным на третьем этаже корпуса активного лечения в Ахтме. Это хороший сценарий, когда места готовы, но использовать их не приходится", - сказал Баклер, констатировав, что сейчас цифры в несколько раз больше.
Вместе с тем Баклер подчеркивает, что лечение коронабольных по-прежнему является лишь одной частью работы больницы. "Мы должны продолжать оказывать неотложную помощь в обычном объеме, связана ли она с травмами, инсультами, инфарктами или другими ситуациями, требующими срочной медицинской помощи, - сказал он. - Объем неотложной помощи нельзя уменьшать".
Плановое лечение неизбежно пострадает
Руководитель больницы добавил, что до предыдущей недели плановое лечение продолжалось по всем специальностям.
Теперь пришлось приостановить стационарное восстановительное лечение и оказание медсестринской помощи, поскольку клиника в Ярвеской городской части сама превратилась в один из крупнейших очагов коронавируса в Ида-Вирумаа, с которым связано уже около сотни инфицированных.
Пациентов, находящихся на лечении в клинике, выписывают из больницы в соответствии с их состоянием, на стационарное восстановительное лечение, в отделение медсестринской помощи и в центр по уходу новых пациентов не принимают. В клинике создана зона лечения пациентов с коронавирусом, в ней около 30 койко-мест, большая их часть занята.
По словам Баклера, больницам неизбежно придется уменьшать объем плановой работы в зависимости от того, насколько увеличится число пациентов с COVID. "Медицинская система уже сейчас использует ресурсы, предназначенные для планового лечения, для пациентов с COVID-19", - сказал он.
Нарвская больница тоже создала зону лечения коронабольных
Нарвская больница, которая до сих пор направляла нуждающихся в больничном лечении пациентов с COVID-19 в центральную больницу, на этой неделе открыла для них в своем здании отделение, которое может принять около двадцати больных.
Баклер отметил Нарвскую больницу за создание собственной зоны лечения коронабольных. Это уменьшит нагрузку по их лечению в Ида-Вируской центральной больнице.
По словам Баклера, вероятно, что в предстоящие недели число нуждающихся в больничном лечении пациентов с коронавирусом вырастет еще больше, и больница готовится к этому. Возможно увеличить число койко-мест в лечебном корпусе в Ярвеской городской части. Далее пришлось бы создать еще одну лечебную зону в ахтмеском корпусе активного лечения, однако это означало бы ограничение планового хирургического лечения в значительном объеме.
- Государство должно быть готово к самым тяжелым сценариям. Вплоть до того, что помимо больниц для лечения приспособят и, к примеру, спортхолл в Таллинне. Мы все надеемся, что распространение вируса у нас не зайдет так далеко, - отметил Баклер.
Каждый может помочь медицинской системе устоять
Вместе с тем Баклер призывает людей избегать несущественных контактов с другими людьми и носить маски. "Сейчас все имеют возможность сделать что-то для того, чтобы предотвратить распространение вируса и избежать перегрузки системы здравоохранения!" - сказал Баклер, отметив, что наибольшая часть нуждающихся в больничном лечении заразилась через обычные повседневные контакты.
Хотя в Ида-Вируской центральной больнице плановое лечение по большей части продолжается, как и прежде, уже введенные изменения ощутимо влияют на некоторых больных. Например, в восстановительном лечении нуждаются многие больные инсультом, а также люди, у которых установлены эндопротезы. Им приходится либо ждать, либо проходить стационарное лечение в другой, более отдаленной больнице, куда их при возможности направляют.
По словам Баклера, встречается и так называемое скрытое сокращение планового лечения. Это ситуации, когда, к примеру, физиотерапевт, логопед или другой врач-специалист контактирует с больным, который позднее оказывается носителем коронавируса. В таком случае врач вынужден уйти на самоизоляцию, а сразу найти ему замену не получается.
Многие врачи, медсестры и сиделки, по словам Баклера, сейчас перерабатывают еще больше, чем прежде. "Они готовы работать в сложных условиях", - сказал он.
Поскольку в клинике восстановительного лечения и медсестринский помощи коронавирусом заразились также более двадцати работников, большинство из них - сиделки, в клинику пришлось направить работников из других подразделений больницы. На подмогу пришли и студенты кохтла-ярвеского филиала Таллиннской высшей школы здравоохранения, которые также помогают, например, в палатках тестирования на коронавирус или в качестве медсестер и сиделок. "Это очень похвально с их стороны", - отметил Баклер.