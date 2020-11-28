Глава Ида-Вируской центральной больницы: носите маски и избегайте контактов, чтобы система здравоохранения не оказалась перегружена

Если еще несколько недель назад в Ида-Вируской центральной больнице было 22 койко-места для коронабольных, то на сегодня их уже около 70, семь из них - в отделении интенсивной терапии. Это повлекло в числе прочего разделение отделения интенсивной терапии на зону лечения обычных больных и зону лечения больных коронавирусом.

По словам председателя правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклера, в пятницу вечером пустовали всего около десяти койко-мест из семидесяти. Их держат для новых коронапациентов, которым в любой момент может понадобиться больничное лечение.

Ситуация серьезнее, чем весной

Заболеваемость за последние 14 дней на 100000 жителей в Ида-Вирумаа уже перевалила за 700 случаев. На этой неделе практически каждый день добавлялось около сотни новых заразившихся. За последние сутки - 114.

То, что ситуация намного серьезнее, чем весной, подтверждает и факт, что хотя весной центральная больница была готова к приему 50-60 коронапациентов, на больничном лечении ни разу не находилось одновременно более 15 пациентов. "Нам не пришлось воспользоваться отделением, подготовленным на третьем этаже корпуса активного лечения в Ахтме. Это хороший сценарий, когда места готовы, но использовать их не приходится", - сказал Баклер, констатировав, что сейчас цифры в несколько раз больше.

Вместе с тем Баклер подчеркивает, что лечение коронабольных по-прежнему является лишь одной частью работы больницы. "Мы должны продолжать оказывать неотложную помощь в обычном объеме, связана ли она с травмами, инсультами, инфарктами или другими ситуациями, требующими срочной медицинской помощи, - сказал он. - Объем неотложной помощи нельзя уменьшать".

Плановое лечение неизбежно пострадает

Руководитель больницы добавил, что до предыдущей недели плановое лечение продолжалось по всем специальностям.

Теперь пришлось приостановить стационарное восстановительное лечение и оказание медсестринской помощи, поскольку клиника в Ярвеской городской части сама превратилась в один из крупнейших очагов коронавируса в Ида-Вирумаа, с которым связано уже около сотни инфицированных.

Пациентов, находящихся на лечении в клинике, выписывают из больницы в соответствии с их состоянием, на стационарное восстановительное лечение, в отделение медсестринской помощи и в центр по уходу новых пациентов не принимают. В клинике создана зона лечения пациентов с коронавирусом, в ней около 30 койко-мест, большая их часть занята.

По словам Баклера, больницам неизбежно придется уменьшать объем плановой работы в зависимости от того, насколько увеличится число пациентов с COVID. "Медицинская система уже сейчас использует ресурсы, предназначенные для планового лечения, для пациентов с COVID-19", - сказал он.

Нарвская больница тоже создала зону лечения коронабольных

Нарвская больница, которая до сих пор направляла нуждающихся в больничном лечении пациентов с COVID-19 в центральную больницу, на этой неделе открыла для них в своем здании отделение, которое может принять около двадцати больных.