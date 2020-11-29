Вс, 29.11.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Свечу Адвента зажгли в Нарвской Александровской церкви

О начале Адвента - четырехнедельного периода ожидания Рождества зажжением свечи возвестили пастор Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин и диакон Улвар Куллеркупп. Незатейливая церемония состоялась под куполом Нарвской Александровской церкви перед утренним богослужением.

Власти Нарвы в нынешнем году не стали организовывать традиционного народного праздника на Петровской площади в честь первого дня адвента. Вместо этого будет подготовлено видеопоздравление, огни на главной городской елке зажгутся днем.

Новогодний праздник на Петровской площади и городской фейерверк в ночь на 1 января пока под вопросом.

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