В кубковой гонке на 10 км Авели Уусталу оставила за спиной пять конкуренток

Сосредоточившаяся в последние сезоны на спринте 20-летняя уроженка расположенной под Иллука деревни Охаквере Уусталу заняла в гонке на 10 км 67-е место среди 72 участниц. Победившая в гонке норвежская знаменитость Тереза Йохауг опередила ее почти на четыре минуты. От очков серии КМ, то есть от 30-го места, Уусталу отделяли около двух минут.

В проводившемся в пятницу классическом спринте Уусталу заняла 58-е место, обогнав 18 соперниц, среди которых были и такие известные лыжницы, как норвежка Хейди Венг и финка Рийтта-Лийза Ропонен.