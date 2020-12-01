Новая синимяэская смотровая вышка будет готова к концу следующего года

Нарва-Йыэсууское горуправление на прошлой неделе заключило договор подряда с местным АО "Vant" на строительство смотровой вышки в Синимяэ. Сооружение объекта обойдется в 238014 евро и должно завершиться к концу следующего года.

- Согласно строительному проекту, срок эксплуатации этой смотровой вышки 20 лет, - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. - Новая вышка будет построена вместо демонтированной два года назад смотровой вышки на вершине холма Паргимяги, но не в том же самом месте, а метров на двадцать ближе к другой стороне Паргимяги, на более открытом участке.