Вт, 1.12.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Новая синимяэская смотровая вышка будет готова к концу следующего года

Прежняя смотровая вышка, построенная на Паргимяги в 2008 году, всего за десять лет обветшала и стала настолько опасной, что ее пришлось демонтировать.

ФОТО: Мати Мяннисалу

Новая смотровая вышка будет выше и прочнее.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Нарва-Йыэсууское горуправление на прошлой неделе заключило договор подряда с местным АО "Vant" на строительство смотровой вышки в Синимяэ. Сооружение объекта обойдется в 238014 евро и должно завершиться к концу следующего года.

- Согласно строительному проекту, срок эксплуатации этой смотровой вышки 20 лет, - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. - Новая вышка будет построена вместо демонтированной два года назад смотровой вышки на вершине холма Паргимяги, но не в том же самом месте, а метров на двадцать ближе к другой стороне Паргимяги, на более открытом участке.

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