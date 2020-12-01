Юри Ратас: школ, в которых распространяется вирус, довольно много

Депутат Рийгикогу ЛИЙНА КЕРСНА (Партия реформ):

Лийна Керсна. ФОТО: ERR

- Весной, когда мы меньше знали об этом вирусе, большинство стран отправило свои школы на дистанционное обучение. На данный момент совершенно ясно, что дистанционное обучение имело среди прочего очень плохие последствия. Треть учащихся считают, что их учебные результаты ухудшились. Явно пострадало также психическое здоровье детей и молодежи. 40 процентов молодых людей сказали, что они ощущали больше стресса и напряжения, чем несколько месяцев назад.

Например, Всемирный банк подсчитал, что пять месяцев дистанционного обучения повлекут за собой уменьшение будущих расходов на 10 триллионов долларов. Еще на прошлой неделе на инфочасе вы сказали, что цель общественных ограничений - сохранить школы открытыми. Очень разумное решение!

Теперь принято решение все-таки отправить на дистанционное обучение гимназическую ступень в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Это касается примерно 90 гимназий, причем известно, что очаги имелись лишь в некоторых школах. Я поговорила с несколькими руководителями гимназий, и все в один голос сказали мне, что было бы лучше выбрать гибридное обучение, которое совмещает дистанционное и очное обучение, чтобы маленькие группы регулярно ходили в школу и было возможно сбалансированно давать учащимся максимально хорошее образование и в то же время сохранить здоровье школьного коллектива.

Мой вопрос: почему вы все-таки предпочли практически поголовно отправить школы на дистанционное обучение, а не применить гибридное обучение?

Премьер-министр ЮРИ РАТАС (Центристская партия):

- Я по-прежнему считаю, что мы должны прилагать усилия в каждый момент и каждый день, чтобы сегодня мы могли сказать две вещи - что в наших основных школах очное обучение продолжается и что гимназии перейдут обратно от дистанционного обучения к очному как можно скорее.

Если вы спрашиваете, почему мы сегодня поддержали мнение или позицию, которой придерживаются и Департамент здоровья, и научный совет, то на сегодня мы, к сожалению, находимся уже не в той фазе, в которой были неделю назад, и дай бог, чтобы через две недели мы не оказались на совершенно другом уровне, чем тот, на котором мы находимся сегодня. Такая опасность есть.

Я говорил еще несколько недель назад, что у нас очень критическая ситуация и до кризиса уже недалеко. Эти слова справедливы и сегодня. Это означает, что когда мы сейчас выбираем между полным и частичным закрытием, то есть еще один критерий - способность сохранить плановое лечение. Можно сказать, что на этом уровне весной плановое лечение уже было приостановлено.

На сегодня мы знаем, что согласно распоряжениям, отданным Департаментом здоровья, можно сказать, что к концу ноября плановое лечение будет приостановлено в объеме 30 процентов. Мы знаем, что если распространение вируса не пойдет на спад, если оно будет идти в Эстонии по нарастающей, то до Рождества, за несколько дней до Рождества, плановое лечение будет возможно проводить в очень-очень малом объеме. Так что сейчас цель в том, чтобы сохранить возможность проводить плановое лечение. Мы также хотим как можно скорее вернуться к очному обучению в гимназиях, в классах средней школы.

Вы говорите, что очаги есть в некоторых школах. Это не так! Не имеет смысла здесь говорить, сколько этих школ, но тех школ, в которых сейчас распространяется этот вирус, все-таки довольно много. И темп распространения растет, а не снижается. На данный момент это конкретная оценка Департамента здоровья, и это причина, по которой были приняты эти решения в отношении Ида-Вирумаа и Харьюмаа.

Вы говорите, не могли бы мы использовать гибридный вариант - частично дистанционное, частично очное обучение. Учащиеся с особыми потребностями, с особыми образовательными потребностями, учатся очно. Те учащиеся, которые в ближайшее время будут сдавать большой международный тест по немецкому языку, экзамен по английскому языку, на самом деле могут продолжить участвовать в очных консультациях. Сейчас это очень важно.