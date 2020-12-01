Больницам приходится сокращать плановое лечение из-за наплыва пациентов с коронавирусом

Если еще несколько недель назад в Ида-Вируской центральной больнице было 22 койко-места для коронабольных, то сейчас их уже около 70, семь из них - в отделении интенсивной терапии. Это повлекло в числе прочего разделение отделения интенсивной терапии на зону лечения обычных больных и зону лечения больных коронавирусом.