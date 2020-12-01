Вт, 1.12.2020
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Больницам приходится сокращать плановое лечение из-за наплыва пациентов с коронавирусом

Весной Ида-Вируская центральная больница приспособила для приема коронабольных отдельное отделение на третьем этаже корпуса активного лечения в Ахтме. Тогда потребности в нем не возникло, однако сейчас число нуждающихся в больничном лечении пациентов с коронавирусом в Ида-Вирумаа гораздо больше.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Из-за неуклонно набирающей обороты вспышки коронавируса Ида-Вируская центральная больница в последние недели в несколько раз увеличила число койко-мест для больных коронавирусом. Стационарное восстановительное лечение приостановлено, врачи и медсестры все больше работают сверхурочно.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Если еще несколько недель назад в Ида-Вируской центральной больнице было 22 койко-места для коронабольных, то сейчас их уже около 70, семь из них - в отделении интенсивной терапии. Это повлекло в числе прочего разделение отделения интенсивной терапии на зону лечения обычных больных и зону лечения больных коронавирусом.

По словам председателя правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклера, в пятницу вечером пустовало всего около десяти койко-мест из семидесяти. Их держат для новых коронапациентов, которым в любой момент может потребоваться больничное лечение.

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