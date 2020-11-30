Собирают средства в поддержку зоопарка Пяйте

1 декабря, в день добрых дел, Ида-Вируский центр предпринимательства открывает виртуальную благотворительную ярмарку некоммерческих объединений и ученических фирм.
В этом году пожертвования собирают для некоммерческого объединения "Ayuda" в поддержку зоопарка Пяйте. С этой целью центр предпринимательства призывает усердных и щедрых ида-вируских мастеров рукоделия пожертвовать свои изделия.
Виртуальная благотворительная ярмарка продлится до 13 декабря, посетить ее можно на веб-странице Ида-Вируского центра предпринимательства.