Вт, 1.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Собирают средства в поддержку зоопарка Пяйте

Новые жители зоопарка Пяйте.

ФОТО: Päite loomapark

1 декабря, в день добрых дел, Ида-Вируский центр предпринимательства открывает виртуальную благотворительную ярмарку некоммерческих объединений и ученических фирм.

В этом году пожертвования собирают для некоммерческого объединения "Ayuda" в поддержку зоопарка Пяйте. С этой целью центр предпринимательства призывает усердных и щедрых ида-вируских мастеров рукоделия пожертвовать свои изделия.

Виртуальная благотворительная ярмарка продлится до 13 декабря, посетить ее можно на веб-странице Ида-Вируского центра предпринимательства.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back