В парке мызы Майдла появится бронзовая фигура героя эстонского спорта Хейно Липпа

Более 70 лет тому назад уроженец Майдла Липп входил в мировую элиту как в толкании ядра, так и в десятиборье. Руководящий созданием памятника великому спортсмену бывший легкоатлет и руководитель спортивной жизни Кохтла-Ярве Ахто Пааво лелеет мысль об этом уже около 12 лет.

Давний план

В 2008 году он сделал тогдашнему Кивиылискому горуправлению предложение избрать Хейно Липпа почетным гражданином города и установить тут скульптуру спортсмена. К кивиылиским властям Пааво обратился потому, что родной хутор Липпа находился на территории, которая в 2008 году относилась к городу Кивиыли. Однако тогда это начинание заглохло. Во многом потому, что статус почетного гражданина города Кивиыли не присуждался посмертно. Хейно Липп, избранный почетным гражданином города Таллинн, скончался в 2006 году.

Хейно Липп входил в мировую спортивную элиту Уроженец Майдла Ида-Вируского уезда Хейно Липп, по оценке многих знатоков легкой атлетики, являлся в 1947 году лучшим в мире толкателем ядра, а в 1948 году - лучшим в мире десятиборцем.

В 1946-1951 годах Хейно Липп возглавлял европейский рейтинг толкателей ядра. Его рекорд 16,98 метра и сегодня стал бы достойным результатом для финала соревнований по легкой атлетике в Эстонии.

Поскольку советский режим не выпускал его за границу, то медали международных титульных соревнований так и не были им завоеваны.

На Олимпийские игры он попал только в 1992 году, когда участвовал в церемонии открытия Олимпиады в Барселоне в качестве знаменосца олимпийской сборной вновь обретшей независимость Эстонии.

Когда в результате административной реформы 2017 года как Кивиыли, так и Майдла вошли в состав Люганузеской волости, Пааво снова поднял эту тему. "Нынешние волостные руководители откликнулись на эту идею", - отметил он.

На сегодня скульптор Айвар Симсон, известный под художественным псевдонимом Симсон из Сеакюла, создал эскиз бронзовой фигуры и пять фигур высотой 30 сантиметров, которые впервые продемонстрируют общественности в эту среду. Эскиз создан на основе фотоснимка толкающего ядро Хейно Липпа.

Вместе с Люганузеским волостным управлением выбрали также место для скульптуры в парке мызы Майдла, а сейчас занимаются подготовкой основания под скульптуру.

В общем надо собрать 60000 евро

Пааво известно, во сколько обойдутся изготовление и установка скульптуры - примерно в 60000 евро. Пааво вместе со своим единомышленником Антсом Нурком учредили летом нынешнего года НКО "Heino Lipu Fond", несколько месяцев искали потенциальных спонсоров и уже получили обещания о начальных средствах.

- Я верю, что мы соберем необходимые средства и к столетию со дня рождения Хейно Липпа его фигура будет установлена, - сказал Пааво, чей личный рекорд в толкании ядра 18,87 метра занимает 12-е место в эстонской турнирной таблице всех времен.