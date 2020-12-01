Молодая семья сменила столичное изобилие на богатство деревенской жизни

- Вы оба уроженцы Пюсси, более десяти лет прожили в Таллинне, и тут решили из-за детей построить свой дом в Лиймала. На проходившей в вашей деревне предпринимательской конференции "О богатстве деревенской жизни" вы предстали горячими поборниками сельской жизни, однако насколько трудно в действительности было обустроить здесь свою жизнь?