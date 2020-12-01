Вт, 1.12.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Молодая семья сменила столичное изобилие на богатство деревенской жизни

Керт, Каспер (2), Энел и Хелеэн (3) в своем новом доме. Семья уверяет, что жалеть о переезде из города в деревню ей не приходилось.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Энел и Керт Кярбо пожелали растить детей в собственном доме. Новое жилье они построили в прибрежной деревне Лиймала, а на хлеб зарабатывают предпринимательством, занимаясь каждый своим делом.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Вы оба уроженцы Пюсси, более десяти лет прожили в Таллинне, и тут решили из-за детей построить свой дом в Лиймала. На проходившей в вашей деревне предпринимательской конференции "О богатстве деревенской жизни" вы предстали горячими поборниками сельской жизни, однако насколько трудно в действительности было обустроить здесь свою жизнь?

Керт: На самом деле все началось с того, что мы твердо планировали растить детей в собственном доме. Ездили в Таллинне посмотреть пять-шесть домов... 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back