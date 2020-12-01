Фестивальное кино посмотрели полторы тысячи идавирусцев

Ида-вирумааский кинофестиваль "KinoFF 2020", спутник фестиваля PÖFF ("Темные ночи"), прокатился по трем городам, поставив точку в воскресенье в йыхвиском кинозале "Амадеус". Вечером показали анимационную киноленту Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких" - йыхвисцам предоставили уникальную возможность, так как фестиваль "Темные ночи" получил лицензию только на один показ.
Всего на фестивале показали 14 фильмов, программы в городах различались, но незначительно. Организаторы объясняют "повторы" тем, что идавирусцы не слишком активно ездят друг к другу насладиться культурой, поэтому не они едут в кино, а наоборот.