Вт, 1.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Фестивальное кино посмотрели полторы тысячи идавирусцев

Трогательный фильм "Земля Эльзы" собрал наибольшее количество голосов от зрителей.

ФОТО: kinoff.ee

Ида-вирумааский кинофестиваль "KinoFF 2020", спутник фестиваля PÖFF ("Темные ночи"), прокатился по трем городам, поставив точку в воскресенье в йыхвиском кинозале "Амадеус". Вечером показали анимационную киноленту Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких" - йыхвисцам предоставили уникальную возможность, так как фестиваль "Темные ночи" получил лицензию только на один показ.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Всего на фестивале показали 14 фильмов, программы в городах различались, но незначительно. Организаторы объясняют "повторы" тем, что идавирусцы не слишком активно ездят друг к другу насладиться культурой, поэтому не они едут в кино, а наоборот.

В целом все довольны: в трех городах было продано полторы тысячи билетов. Это меньше, чем в прошлом году, если учесть, что фильмов показали больше, но ведь надо учесть и то, что фестиваль проходил во время пандемии, когда горожане стараются избегать многолюдных мест. Поэтому фестивальная команда считает результат хорошим. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back