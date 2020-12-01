Фестивальное кино посмотрели полторы тысячи идавирусцев

Всего на фестивале показали 14 фильмов, программы в городах различались, но незначительно. Организаторы объясняют "повторы" тем, что идавирусцы не слишком активно ездят друг к другу насладиться культурой, поэтому не они едут в кино, а наоборот.

В целом все довольны: в трех городах было продано полторы тысячи билетов. Это меньше, чем в прошлом году, если учесть, что фильмов показали больше, но ведь надо учесть и то, что фестиваль проходил во время пандемии, когда горожане стараются избегать многолюдных мест. Поэтому фестивальная команда считает результат хорошим.