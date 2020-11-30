Кохтла-ярвеский "Everest" не добился победы на международном турнире

Кохтла-ярвеская хоккейная команда "Everest" потерпела два поражения на турнире стран Балтии, в котором приняла участие вместо команды "Narva PSK", которая оказалась неспособной соревноваться из-за коронавируса.
Кохтла-ярвеская команда сыграла в выходные в Вильнюсе в подгруппе имени знаменитого литовского хоккеиста Дарюса Каспарайтиса. В пятницу в первом международном матче в истории клуба "Everest" дал бой вильнюсскому клубу "Hockey Punks", но в итоге уступил со счетом 2:3. За кохтлаярвесцев забили Егор Антоненко и Андрей Бедняков.
На следующий день "Everest" было трудно справиться с одним из сильнейших клубов Латвии - ХК "Liepaja". Всего за 14 минут после начала матча шайба побывала в воротах кохтла-ярвеской команды четыре раза. Итог - поражение со счетом 2:11. За "Everest" забили Егор Антоненко и Данила Леванов.
В эстонской хоккейной лиге "Everest" лидирует с шестью очками после шести матчей, однако в последний раз команда потерпела разгром со счетом 2:14 от тартуского "Välk". Из-за коронавируса несколько игр чемпионата Эстонии были пропущены. По расписанию "Everest" в предстоящую субботу должен принять в домашнем холле таллиннский "Vipers".