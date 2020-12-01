Вт, 1.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Бурдаков думает, можно ли еще оставаться "Narva Trans" в лиге мастеров

Десятки лет руководящий нарвской футбольной жизнью Николай Бурдаков констатирует, что в настолько плачевном состоянии, как сейчас, футбол Вирумаа не находился очень давно.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Президенту футбольной команды "Narva Trans" Николаю Бурдакову требуется время на размышление, чтобы решить, возможно ли продолжить с клубом на уровне лиги мастеров, где конкурировать со столичными клубами становится с каждым годом все сложнее.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

"Narva Trans", с самого создания лиги мастеров в 1992 году державшийся в элите эстонского футбола, в субботу чудом избежал участия в переходных играх. В последней игре сезона "Narva Trans" проиграл таллиннскому "Legion" - 1:3. Однако поскольку ближайший конкурент нарвитян ФК "Kuressaare" в это же время сыграл вничью с занявшим последнее место и вылетающим из лиги мастеров таллиннским "Kalev", то "Trans" сохранил за собой 8-е место, набрав на одно очко больше, чем "Kuressaare", которому и предстоят переходные игры.

Особенно неудачной оказалась для "Trans" вторая половина сезона, когда команда проиграла девять из последних 13 игр, три раза сыграла вничью и одержала всего одну победу. За сезон "Trans" набрал всего 25 очков при соотношении голов 31:49. 

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