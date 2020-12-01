Бурдаков думает, можно ли еще оставаться "Narva Trans" в лиге мастеров

"Narva Trans", с самого создания лиги мастеров в 1992 году державшийся в элите эстонского футбола, в субботу чудом избежал участия в переходных играх. В последней игре сезона "Narva Trans" проиграл таллиннскому "Legion" - 1:3. Однако поскольку ближайший конкурент нарвитян ФК "Kuressaare" в это же время сыграл вничью с занявшим последнее место и вылетающим из лиги мастеров таллиннским "Kalev", то "Trans" сохранил за собой 8-е место, набрав на одно очко больше, чем "Kuressaare", которому и предстоят переходные игры.