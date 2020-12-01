Волостное управление: визит чиновников в детсад был в рамках добрых традиций

Йыхвиское волостное управление объяснило поход своих чиновников в период ограничений в детсад "Pillerkaar", позирование там с детьми и размещение снимков в соцсетях доброй традицией в связи с юбилеем детсада.
В октябре девять родителей обратились с жалобой в волостное управление, потребовав объяснений, почему в группе находились посторонние лица, на которых к тому же не было масок и прочих средств защиты. Они отметили также, что некоторое время назад руководство детсада, сославшись на пандемию, запретило родителям пригласить фотографа, чтобы сделать групповой снимок. Родители выразили недовольство и тем, что снимки волостных чиновников вместе с детьми были опубликованы в соцсетях.
Соответствующий запрос сделала волостному управлению депутат волостного собрания Марис Тоомел, пожелавшая узнать, действуют ли для волостных чиновников особые правила при входе в детсад и почему таким образом делается предвыборная реклама.
Волостной старейшина Юри Конрад ответил, что для членов волостного управления особых правил нет и в йыхвиских детсадах не делают предвыборную рекламу. "Это добрая традиция, что представители содержателя детсада приходят в находящееся в его ведении учреждение с поздравлениями в знаменательные дни. 21 октября 2020 года представители волости находились в здании детсада "Pillerkaar" учреждения "Jõhvi Lasteaiad" в связи с днем рождения детсада. Эпидемиологическая ситуация не требовала в то время ношения масок, однако во время визита следовали рекомендациям Департамента здоровья. Запрос о данном визите подали девять родителей, которым разъяснили происходившее, и какого-то "большого недовольства" это ни у кого не вызвало", - написал Конрад.