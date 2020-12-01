Волостное управление: визит чиновников в детсад был в рамках добрых традиций

В октябре девять родителей обратились с жалобой в волостное управление, потребовав объяснений, почему в группе находились посторонние лица, на которых к тому же не было масок и прочих средств защиты. Они отметили также, что некоторое время назад руководство детсада, сославшись на пандемию, запретило родителям пригласить фотографа, чтобы сделать групповой снимок. Родители выразили недовольство и тем, что снимки волостных чиновников вместе с детьми были опубликованы в соцсетях.

Соответствующий запрос сделала волостному управлению депутат волостного собрания Марис Тоомел, пожелавшая узнать, действуют ли для волостных чиновников особые правила при входе в детсад и почему таким образом делается предвыборная реклама.