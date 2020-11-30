Катри Райк предлагает осуществлять антикризисное управление из Ида-Вирумаа, как это было сделано весной на Сааремаа

Райк сообщила в социальных сетях, что направила в понедельник директору Департамента здоровья Юллару Ланно, премьер-министру Юри Ратасу и министру социальных дел Танелю Кийку письмо с предложением осуществлять кризисное управление из Нарвы или другого самоуправления Ида-Вирумаа, как это было сделано весной на Сааремаа.

"Общение с разными сторонами кризисного управления указывает на необходимость координации. Кризисная команда должна обладать всей информацией, составлять оценку рисков и соответствующие программы действий. Сейчас очень важна координация вопросов медицины, жизненно важных услуг, соцобеспечения, внутренней безопасности и местной жизни", написала Райк в Facebook.

Она отметила, что коэффициент заболеваемости коронавирусом в Нарве сейчас составляет 801 случай, а в Силламяэ он еще выше. Серьезная ситуация сложилась и в Кохтла-Ярве.

"В торговых центрах каждый пятый посетитель без маски, обычно это мужчины. Люди не понимают серьезности ситуации. С учетом тяжелого положения в Нарвской и Ида-Вируской центральной больницах и распространением инфекции очень важно найти решение вопросов поддержания работы больницы, направления специалистов в регион и при необходимости транспортировки пациентов в другие регионы Эстонии. Нарвитяне обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь", констатировала Райк.

За выходные четыре пожилых человека с коронавирусом скончались в Нарвской больнице и двое - в Ида-Вируской центральной больнице. Возраст умерших составил от 62 до 87 лет.

В обеих больницах также обширные очаги коронавирусной инфекции: 91 инфицированный связан с расположенной в Ярвеской части города Кохтла-Ярве клиникой реабилитации и сестринского ухода Ида-Вируской центральной больницы, 50 инфицированных - с очагом Нарвской больницы.

В в различных отделениях Ида-Вируской центральной больницы проходят лечение в общей сложности 65 человек, инфицированных коронавирусом, пять из которых находятся в отделении интенсивной терапии. В Нарвской больнице проходят лечение 24 пациента с коронавирусной инфекцией.

Уровень заражения коронавирусом в Вирумаа продолжает расти. По состоянию на утро понедельника под наблюдением Департамента здоровья находятся 5600 жителей Вирумаа, из которых у 1111 тест на коронавирус оказался положительным, 463 из них - жители Нарвы.

За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 жителей Ида-Вирумаа поднялась до нового рекордного уровня - 759,7. В целом по Эстонии этот показатель составляет 335,8.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен у 2526 идавирусцев, более тысячи из них - за последние две недели. На прошлой неделе в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 576 новых случаев заражения.