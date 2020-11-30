Департамент здоровья разрешил ида-вируским гимназистам контактное обучение, но небольшими группами

В соответствии с распоряжением Департамента здоровья, вступившим в силу в понедельник, учащиеся гимназических классов могут присутствовать в школьных зданиях на экзаменах, олимпиадах и тестах, для получения вспомогательных образовательных услуг и, если им, по мнению учителя, для достижения результатов в обучении необходимы консультации.

Консультации могут быть индивидуальными или небольшим группам до 10 учащихся, так, чтобы обеспечить рассредоточение.

В помещении можно находиться, если в нем обеспечено рассредоточение, имеются условия для мытья или дезинфекция рук, как предусмотрено в соответствии с инструкциями Департамента здоровья, а также в помещении имеется соответствующая вентиляция, учащиеся носят маски или козырьки или прикрывают рот и нос. Учащемуся не нужно закрывать рот или нос, если это невозможно по состоянию здоровья, из-за характера обучения или по другим важным причинам.

Те же правила применяются к частным, муниципальным и государственным школам.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур считает, что полное завершение контактного обучения во всех гимназиях Ида-Вирумаа непропорционально. "Школы гибки в организации учебного процесса, и правительство должно это учитывать", - отметил он ​​в социальных сетях. Кохтла-Ярвеская гимназия обратилсь к премьер-министру Юри Ратасу с просьбой об исключении - разрешить Кохтла-Ярвеской гимназии продолжить контактной обучение.

Несколько других руководителей школ Ида-Вирумаа также были против закрытия гимназических классов.

Сегодняшнее распоряжение главы Департамента здоровья Юллара Ланно Агур назвал маленьким облегчением. "Шаг к нормальной жизни, и, вероятно, от обращения школ все же есть польза", - отметил он в социальных сетях.