В Нарвском замке начат новый большой эстонско-российский проект

Часть северной стены Нарвского замка, обращенной в сторону Петербургского шоссе, осыпалась в 2015 году - время сделало свое дело по отношению к старым камням. Теперь реставрация и консервация этой стены стала частью нового большого проекта, о чем сообщили в администрации Нарвского музея.

В ходе уже стартовавших работ очистят прилегающую к стене территорию и построят дренажную систему. Также будут сняты старые плиты, покрывавшие стену, стена будет гидроизолирована, а затем у нее появится новое плитняковое покрытие. В результате произойдет полная реставрация стены - разбор кладки в местах вероятных обрушений, очистка оригинальной кладки, выравнивание кладки и восстановление облицовки, затирка швов кладки в самом конце.

Также отремонтируют лестницу сопряженного со стеной здания, ликвидируют пни на обочине Петербургского шоссе и вообще благоустроят эту территорию, находящуюся в закрытой от посторонних погранзоне.

- Эти строительные работы - часть большого проекта, конечной целью которого является реконструкция большого Западного двора Нарвского замка и создание нового входа со стороны Йоаорга. Благодаря этому у нас появится возможность качественно проводить большие современные мероприятия, а также возможность привлечь нарвитян проводить время на территории замка, так как в Западном дворе запланирована и детская площадка, - рассказал директор Нарвского музея Иво Пости.

Ныне реализуемый проект "Крепости Нарвы и Ивангорода. 2-й этап" финансируется программой приграничного сотрудничества Эстонии и России 2014-2020 годов. Целью является развитие уникального ансамбля двух пограничных крепостей как единого туристического и культурного объекта. Общая стоимость проекта составит 7,35 миллиона евро, из которых поддержка Евросоюза - 5,13 миллиона.

К сентябрю 2022 года с эстонской стороны будет проведена реконструкция Западного двора Нарвского замка. Музей улучшит возможности передвижения людей, в том числе с особыми потребностями, получит инфраструктуру для проведения больших мероприятий, отреставрирует и законсервирует крепостные стены. Также с эстонской стороны строители приведут в порядок бастион Кристервалл, где музей откроет выставку на тему крепостных укреплений.

С российской стороны музей Ивангородской крепости отреставрирует и откроет для посещений Большой пороховой амбар, где откроются постоянная экспозиция и культурно-образовательный центр.

В 2020 году Нарвский музей завершил предыдущий большой проект развития: летом открылись для публики новая историческая экспозиция и отреставрированные помещения восточного флигеля Нарвского замка. Это стоило свыше четырех миллионов евро, из которых 3,54 миллиона выделил Фонд регионального развития Евросоюза.