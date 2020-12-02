В Нарвской больнице 34 заразившихся работника и открыт отдельный ковидный корпус

Руководитель лечебной работы в Нарвской больнице Пилле Летюка подтвердила "Северному побережью", что они сейчас хоть и в напряженном состоянии, но справляются. Продолжается сотрудничество с Южным медицинским штабом и Ида-Вируской центральной больницей.

- У всех соседей сейчас тоже напряженка с медицинскими кадрами, и самое важное, что мы получаем от них, это консультационная помощь как при организации работы, так и при лечении. Своих особо тяжелых пациентов мы можем отправить как в Ида-Вирускую центральную больницу, так и в Тарту - большое спасибо им за это! Так что абсолютно не чувствуем себя одинокими и брошенными, - успокоила Летюка.

Тартуский университет помог призывом к студентам-медикам отправиться в Нарву. Один уже принят на работу в Нарвскую больницу, еще несколько в процессе оформления бумаг.

Ковидный корпус

Нарвская больница выделила 40 коек для ковид-положительных пациентов. От этого пострадали в той или иной степени все отделения, а точнее их пациенты: отложено плановое стационарное лечение. Это в большей степени коснулось хирургического отделения.

В терапевтическом отделении планового лечения обычно мало - в основном экстренные случаи, и экстренное лечение продолжается в полном необходимом объеме. Другое дело, что терапевтическое отделение на время борьбы с пандемией перевели в корпус сестринской помощи.

В шестиэтажный корпус Нарвской больницы переехало и детское отделение.

Исторический старый корпус Нарвской больницы, в котором располагались терапевтическое и детское отделения, теперь отдан полностью под лечение пациентов с ковидом. Его теперь так и называют - ковидный корпус.

По рассказу Пилле Летюка, в ковидном корпусе занят пациентами пока только первый этаж, а второй остается свободным. "Это наш потенциал", - уточнила она.

Больница - опасное место

Заразились коронавирусом 34 работника Нарвской больницы. Большинство из них работают в прочих отделениях, а не с ковидными пациентами. Работающий с зараженными пациентами персонал защищен надежнее.

Летюка говорит, что ей понятна встревоженность нарвитян насчет болеющего персонала больницы. "С другой стороны, не понимаю встревоженность людей, которые ходят без масок и еще призывают не носить маски", - эмоционально заметила собеседница.

В соцсетях и на интернет-форумах Нарвы звучат в той или иной форме претензии к Нарвской больнице, что поступившие туда пациенты, дескать, уже в больничных стенах заражаются коронавирусом. Комментируя это, Летюка отмечает, что новые заражения случаются во всех больницах и нет оснований считать нарвскую исключением.

- Больница - опасное место в плане инфекций, и это известно во всем мире. Она опасна и во время пандемии, и не во время пандемии. Поэтому всегда говорят, что в больницах нельзя лежать "просто так, на всякий случай". Здесь стоит находиться максимально короткий срок и только в случае необходимости.