Тынис Лукас: Культура поддерживает развитие экономики

- Вас беспокоит, что в планируемых в программе справедливого перехода инвестициях в Ида-Вирумаа доля культуры слишком мала?

- Да, пожалуй, так и есть. Фонд справедливого перехода и другие фонды рассматриваются в строго экономическом ключе. На самом деле структура экономики изменилась, и доля культуры в ней увеличилась, как в связи с креативной экономикой, так и с туризмом.

Туристы не едут в Ида-Вирумаа понаблюдать за восходом солнца только потому, что в Эстонии оно восходит там раньше всего. В основном приезжают все-таки ради мероприятий и привлекательных, благоустроенных памятников старины. Тогда люди оставляют деньги в местной экономике. Этому уделяется слишком мало внимания, когда распределяются большие денежные суммы.

- Какие предложения вы сделали?

- Они направлены на развитие сотрудничества культурных учреждений и организаторов крупных мероприятий, а также креативной экономики. Кроме того, мы рекомендуем направить деньги на задействование культурного и промышленного наследия - мы сделали предложение выделить на это из фонда справедливого перехода 20 миллионов евро.

В Ида-Вирумаа 65 охраняемых объектов находятся в аварийном или плохом состоянии, в том числе, к примеру, обладающий очень большим потенциалом комплекс Кренгольма. Зоны охраны памятников старины, такие как, например, центр города Силламяэ, при благоустройстве образуют привлекательную среду, куда приходит предпринимательство, как гостиничный бизнес, так и рестораны и прочее, что привлекает людей и деньги. Культурное наследие в действительности в значительной степени помогает создавать рабочие места.

- Определили ли вы в рамках 20 миллионов евро конкретные объекты, на которые считаете нужным направить деньги?

- Нет. Реальная потребность, безусловно, больше, но мы ходатайствуем о 20 миллионах, чтобы распределить их по отдельности. Ида-вируские объекты обычно конкурируют с другими объектами по всей Эстонии, а это были бы деньги, предназначенные специально для охраняемых объектов этого региона.

- "Isamaa" во время кампаний перед выборами в Рийгикогу говорила также о восстановлении старого города Нарвы. Однако это потребует в несколько раз больше денег, чем 20 миллионов евро. Это вообще реально и разумно?

- В данном предложении я это не рассматриваю, но это может быть такая оригинальная идея, к которой вполне можно отнестись всерьез.

Сперва ее мог бы включить в план город Нарва. Если нет вполне конкретного плана, то ходатайствовать о деньгах из этой программы не успеют. Но аналогичные программы еще будут. Нужны экономические подсчеты, какую выгоду может принести восстановление какой-то части старого города Нарвы. В мире много примеров восстановления исторических городов, и это влекло рост туризма. В приграничном городе это может быть привлекательно.

- Какие направления креативной экономики стоит развивать в Ида-Вирумаа?