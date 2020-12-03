Тынис Лукас: Культура поддерживает развитие экономики

По мнению министра культуры Тыниса Лукаса, из фонда справедливого перехода нужно направить больше денег на развитие культурной жизни Ида-Вирумаа, поскольку она поддерживает создание рабочих мест и экономику в целом.
- Вас беспокоит, что в планируемых в программе справедливого перехода инвестициях в Ида-Вирумаа доля культуры слишком мала?
- Да, пожалуй, так и есть. Фонд справедливого перехода и другие фонды рассматриваются в строго экономическом ключе. На самом деле структура экономики изменилась, и доля культуры в ней увеличилась, как в связи с креативной экономикой, так и с туризмом.
Туристы не едут в Ида-Вирумаа понаблюдать за восходом солнца только потому, что в Эстонии оно восходит там раньше всего. В основном приезжают все-таки ради мероприятий и привлекательных, благоустроенных памятников старины. Тогда люди оставляют деньги в местной экономике. Этому уделяется слишком мало внимания, когда распределяются большие денежные суммы.
- Какие предложения вы сделали?
- Они направлены на развитие сотрудничества культурных учреждений и организаторов крупных мероприятий, а также креативной экономики. Кроме того, мы рекомендуем направить деньги на задействование культурного и промышленного наследия - мы сделали предложение выделить на это из фонда справедливого перехода 20 миллионов евро.
В Ида-Вирумаа 65 охраняемых объектов находятся в аварийном или плохом состоянии, в том числе, к примеру, обладающий очень большим потенциалом комплекс Кренгольма. Зоны охраны памятников старины, такие как, например, центр города Силламяэ, при благоустройстве образуют привлекательную среду, куда приходит предпринимательство, как гостиничный бизнес, так и рестораны и прочее, что привлекает людей и деньги. Культурное наследие в действительности в значительной степени помогает создавать рабочие места.
- Определили ли вы в рамках 20 миллионов евро конкретные объекты, на которые считаете нужным направить деньги?
- Нет. Реальная потребность, безусловно, больше, но мы ходатайствуем о 20 миллионах, чтобы распределить их по отдельности. Ида-вируские объекты обычно конкурируют с другими объектами по всей Эстонии, а это были бы деньги, предназначенные специально для охраняемых объектов этого региона.
- "Isamaa" во время кампаний перед выборами в Рийгикогу говорила также о восстановлении старого города Нарвы. Однако это потребует в несколько раз больше денег, чем 20 миллионов евро. Это вообще реально и разумно?
- В данном предложении я это не рассматриваю, но это может быть такая оригинальная идея, к которой вполне можно отнестись всерьез.
Сперва ее мог бы включить в план город Нарва. Если нет вполне конкретного плана, то ходатайствовать о деньгах из этой программы не успеют. Но аналогичные программы еще будут. Нужны экономические подсчеты, какую выгоду может принести восстановление какой-то части старого города Нарвы. В мире много примеров восстановления исторических городов, и это влекло рост туризма. В приграничном городе это может быть привлекательно.
- Какие направления креативной экономики стоит развивать в Ида-Вирумаа?
- К ним относятся, например, инфотехнологические фирмы, создающие виртуальную реальность, и дизайн, а конкретно в Ида-Вирумаа - кинофонд. Хотя в финансовом плане его объем пока довольно мал, за годы работы он сумел привлечь в Ида-Вирумаа сумму в три раза больше той, которую выделил. Это деньги, которые разные съемочные группы здесь потратили, плюс налоговый доход.
- Есть также идея создать в Ида-Вирумаа стационарный съемочный павильон. Министерство культуры поддерживает этот план?
- Безусловно. Сейчас важно забронировать деньги для этой сферы, чтобы позже выбрать проекты в порядке конкурса. На строительство павильонов сейчас претендуют несколько регионов Эстонии, не говоря уж о Латвии и Финляндии.
Ида-Вирумаа сложно конкурировать с Таллинном, но для кинопроизводства, связанного с регионом определенного типа, тоже нужны павильоны. Ни у Таллинна, ни у Тарту нет на это никаких дополнительных денег. Для Ида-Вирумаа имеет смысл использовать преимущество - наличие фонда справедливого перехода - применительно и к креативной экономике и потратить пару миллионов на сооружение этого павильона.
- Сколько, по вашему мнению, государство должно вкладывать в ида-вируские спортивные объекты?
- Мы внесли свои предложения в том числе по развитию инфраструктуры, поддерживающей физическую активность и занятия спортом. В мере развития среды проживания Министерство культуры - один из многих ходатаев. Нам не достанется так много миллионов, чтобы построить все необходимые Ида-Вирумаа спортивные строения и прочие сооружения. Но какие-то деньги оттуда наверняка поступят, хотя бы на тропы здоровья.
- Йыхви хочет построить новое здание библиотеки и ходатайствует о деньгах из программы крупных проектов "Капитала культуры", где конкуренция невероятно жесткая. Как вы оцениваете шансы Йыхви?
- В первом туре комиссия по культуре (Рийгикогу) постарается выбрать проекты общереспубликанского значения. Попадет ли в их число конкретный объект некоего самоуправления или нет, я сейчас сказать не могу. Но сильных конкурентов там действительно много.
Но одна часть нашего предложения в части распределения денег фонда справедливого перехода как раз касается развития библиотек и общинных центров Ида-Вирумаа.
- В последние годы государство поддерживало проведение в Ида-Вирумаа крупных мероприятий. Насколько эта программа себя оправдала и планируется ли ее продолжение?
- Она, несомненно, могла бы продолжиться. Организация в Ида-Вирумаа таких фестивалей, как "Station Narva", "IdeeJazz", Нарвского энергозабега и других мероприятий не сулит организаторам большой прибыли. Понятно, что для этого им нужна дотация. Если в Таллинне возможно свести концы с концами, то в Ида-Вирумаа непременно нужна поддержка, потому что одного дохода от продажи билетов или платы за участие на организацию не хватит.
В Нарве у нас на самом деле очень большие культурные планы. Там много проектов государственной важности, которые вначале нужно финансировать, пока они не встанут на ноги. В самом начале среда не обеспечивает им достаточной поддержки. Например, нарвскому театральному центру "Свободная сцена" было непросто начать. Если мы хотим использовать Александровскую церковь в качестве концертного зала, то нужно определиться, кто будет ею управлять. Если это будет музей, потребуется более плотное сотрудничество с Нарвским горуправлением.