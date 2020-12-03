Песни ида-вируских школьников снова прозвучат на большой сцене Йыхвиского концертного дома

Для участия в концерте, организуемом второй год подряд по инициативе Кохтла-Ярвеской гимназии в Йыхвиском концертном доме, юные идавирусцы прислали на отбор более 50 песен, со сцены прозвучит примерно половина из них. "Формат тот же, что в прошлом году. Учащиеся имели возможность прислать на отбор свою композицию, и если ее выбирают, то композиторы (Тынис Кырвитс и Сийм Аймла) делают для нее аранжировки", - сказал автор идеи Хендрик Агур.

Отличие от прошлогоднего концерта состоит в том, что не все авторы лично исполнят свои произведения со сцены, даже если песня пройдет отбор, - исполнителей выберут организаторы.

- Здесь мы учитываем и то, чтобы исполнение было интересным и качественным с точки зрения зрителя в зале. Одни авторы принимают это легко, другие реагируют болезненно, но поскольку это конкурс песен, а не солистов, то к этому относятся с пониманием, - сказал Агур.

По его словам, нынче интерес юных ида-вируских авторов к участию в проекте был значительно больше, чем в прошлом году, и на отбор прислали в общей сложности около пятидесяти композиций из школ в разных частях уезда. Исполнено будет чуть более двадцати.

По словам Агура, создание новой традиции преследует несколько параллельных целей. "Во-первых, музыка объединяет разные народы и культуры. Мы можем говорить на разных языках и находиться в разной среде, но музыка сводит нас вместе".

Во-вторых, по мнению Агура, важно, чтобы у школьников Ида-Вирумаа имелась общая точка соприкосновения и возможность заниматься общим делом. "И, конечно, цель - открыть новые таланты и показать школьникам, что они могут выступить на большой сцене в сопровождении большого оркестра, затратив минимум усилий. Для этого нужны только идея и отрывок мелодии".

На этот раз на сцену выйдут и детсадовцы. Они исполнят составленное композитором Тынисом Кырвитсом попурри из детских песен, написанных одним детсадовским учителем музыки. "Это очень классные песни, не хуже тех, что были в свое время в "Entel-tentel", - оценил Агур.

Если на прошлогоднем концерте большой зал Йыхвиского концертного дома был полон публики, то нынче из-за коронавирусных ограничений заполняемость зала ограничена наполовину. "Проблем с заполняемостью возникнуть не должно", - сказал Агур.