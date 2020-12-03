Чт, 3.12.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Большую часть "крышевых денег" в Ида-Вирумаа получит йыхвиская православная церковь

Протоирей Андрей Суслов показывает, что стены и крыша будущей воскресной школы готовы. На обшивку здания красным кирпичом и на внутренние работы потребуется еще по меньшей мере 200000 евро, из которых 75000 евро поступят в следующем году в виде "крышевых денег" Рийгикогу.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По мнению ида-вируских депутатов властного союза Рийгикогу, в уезде в самой большой денежной поддержке нуждается приход Московского патриархата, который получит явно самую весомую часть поступающих в Ида-Вирумаа "крышевых денег" - 75000 евро.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В соответствии с совместным предложением трех партий властного союза, 75000 евро достанутся Йыхвискому Богоявленскому приходу Эстонской православной церкви Московского патриархата на строительство воскресной школы, а также на приобретение мебели и оборудования. 

Крупнейшие получатели "крышевых денег" в Ида-Вирумаа 

75000 

  • Йыхвиский Богоявленский приход Эстонской православной церкви Московского патриархата (строительство воскресной школы, приобретение мебели и оборудования)

23000 

  • Футбольный клуб "Alliance" (поддержка деятельности)

20000 

  • Нарвский Дом народов (инвестиция)
  • Силламяэское горуправление (обновление тренажерного зала под открытым небом на трассе здоровья)
  • Тойлаская гимназия (строительство уличного класса и создание возможности обучения на улице)

15000 

  • Кохтла-Ярвеский центр культуры (инвестиция)
  • НКО "Voka Jahtkond" (инвестиционное пособие: здание первичного обращения с дичью и коньюский тир) 

10000 

  • Ида-Вирумааский союз хуторян (поддержка деятельности, улучшение услуг, мотивация работников и улучшение условий их труда) 
  • НКО "Lüganuse Küla Selts" (инвестиционное пособие для уличного кино/звуковой техники)
  • Люганузеское волостное управление (текущий ремонт в Кивиылиской русской школе)
  • НКО "Нарвский открытый молодежный центр RLK" (ремонт, приобретение инвентаря)
  • НКО "Ида-Вирумааская палата людей с ограниченными возможностями" (инвестиционное пособие) 
  • НКО "Ребенку - свой дом" (приобретение инвентаря)
  • НКО "Puuetega Laste Tugikodu" (создание игровой площадки) 
  • НКО "Suurekivi Ajaloo ja Kultuuri Tuba" (поддержка деятельности)
  • Нарвский детсад "Sädemeke" (ремонт A-корпуса, замена радиаторов) 
  • Нарвский детсад "Tareke" (ремонт спортзала) 
  • Баскетбольная школа Рейнара Халлика (покупка инвентаря и поддержка деятельности) 
  • НКО "Баскетбольный клуб "Hito" (поддержка деятельности) 
  • НКО "Spordiürituste Korraldamise Klubi" (организация Нарвского энергозабега)
  • НКО "Фонд Хейно Липпа" (создание памятника) 
  • Тойлаский порт (поддержка укрепления безопасности Тойлаского порта) 

7000

  • Футбольный клуб "Irbis" (поддержка деятельности) 

Пособия в размере 5000 евро достались еще паре десятков ходатайствовавших.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back