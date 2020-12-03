Большую часть "крышевых денег" в Ида-Вирумаа получит йыхвиская православная церковь

Протоирей Андрей Суслов показывает, что стены и крыша будущей воскресной школы готовы. На обшивку здания красным кирпичом и на внутренние работы потребуется еще по меньшей мере 200000 евро, из которых 75000 евро поступят в следующем году в виде "крышевых денег" Рийгикогу.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik