Большую часть "крышевых денег" в Ида-Вирумаа получит йыхвиская православная церковь

В соответствии с совместным предложением трех партий властного союза, 75000 евро достанутся Йыхвискому Богоявленскому приходу Эстонской православной церкви Московского патриархата на строительство воскресной школы, а также на приобретение мебели и оборудования.
Крупнейшие получатели "крышевых денег" в Ида-Вирумаа
75000
- Йыхвиский Богоявленский приход Эстонской православной церкви Московского патриархата (строительство воскресной школы, приобретение мебели и оборудования)
23000
- Футбольный клуб "Alliance" (поддержка деятельности)
20000
- Нарвский Дом народов (инвестиция)
- Силламяэское горуправление (обновление тренажерного зала под открытым небом на трассе здоровья)
- Тойлаская гимназия (строительство уличного класса и создание возможности обучения на улице)
15000
- Кохтла-Ярвеский центр культуры (инвестиция)
- НКО "Voka Jahtkond" (инвестиционное пособие: здание первичного обращения с дичью и коньюский тир)
10000
- Ида-Вирумааский союз хуторян (поддержка деятельности, улучшение услуг, мотивация работников и улучшение условий их труда)
- НКО "Lüganuse Küla Selts" (инвестиционное пособие для уличного кино/звуковой техники)
- Люганузеское волостное управление (текущий ремонт в Кивиылиской русской школе)
- НКО "Нарвский открытый молодежный центр RLK" (ремонт, приобретение инвентаря)
- НКО "Ида-Вирумааская палата людей с ограниченными возможностями" (инвестиционное пособие)
- НКО "Ребенку - свой дом" (приобретение инвентаря)
- НКО "Puuetega Laste Tugikodu" (создание игровой площадки)
- НКО "Suurekivi Ajaloo ja Kultuuri Tuba" (поддержка деятельности)
- Нарвский детсад "Sädemeke" (ремонт A-корпуса, замена радиаторов)
- Нарвский детсад "Tareke" (ремонт спортзала)
- Баскетбольная школа Рейнара Халлика (покупка инвентаря и поддержка деятельности)
- НКО "Баскетбольный клуб "Hito" (поддержка деятельности)
- НКО "Spordiürituste Korraldamise Klubi" (организация Нарвского энергозабега)
- НКО "Фонд Хейно Липпа" (создание памятника)
- Тойлаский порт (поддержка укрепления безопасности Тойлаского порта)
7000
- Футбольный клуб "Irbis" (поддержка деятельности)
Пособия в размере 5000 евро достались еще паре десятков ходатайствовавших.