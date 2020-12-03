COVID-19: количество вызовов экстренных служб выросло, разговоры об очередях скорой помощи беспочвенны

Идаский регион (Ида- и Ляэне-Вирумаа) в ноябре этого года стал единственным регионом Эстонии, где центр тревоги отметил рост по всем требующим экстренной помощи событиям (полиция, спасательная служба и скорая помощь).

Ковидные пациенты требуют больше времени

Почти на десятую часть выросло в прошлом месяце количество вызовов скорой помощи в районе Нарвы и Нарва-Йыэсуу. "Частично увеличилась также продолжительность обслуживания вызовов, поскольку именно связанные с коронабольными вызовы требуют больше времени", - сказал руководитель Идаского центра тревоги Янек Муракас.

Времени требуют как транспортировка пациента в Ида-Вирускую центральную больницу, так и тщательная дезинфекция машины скорой помощи после каждого вызова.

В последнюю неделю ноября нарвская скорая помощь сформировала дополнительную бригаду, так как время ожидания скорой помощи стало долгим именно в городе Нарва. "Этот дополнительный ресурс стал большим подспорьем при сокращении времени ожидания. Мы рады отметить, что дополнительная бригада продолжит работу и в декабре", - сказал Муракас.

Он добавил, что среди как эстоноязычного, так и русскоязычного населения популярным стал дополнительный обслуживаемый центром тревоги телефон госинформации 1247, по которому можно получить информацию об ограничениях и правилах, связанных с распространением коронавируса. По этому номеру на настоящий момент ответили на более чем 100000 звонков.

По словам Муракаса, надо считаться с тем, что если вызов скорой помощи не настолько критичен, то есть периоды, когда человеку, может быть, придется ждать скорую помощь дольше обычного.

В Ида-Вирумаа - 14 бригад скорой помощи

В Ида-Вирумаа услугу скорой помощи оказывает "Karell Kiirabi", имеющий на весь уезд девять бригад скорой помощи, причем на каждую приходится по восемь вызовов в сутки.

Нарвская скорая помощь действует отдельно при Нарвской больнице, в ней работают обычно четыре бригады, к которым теперь, как уже было сказано, добавлена пятая.

- Это сделано именно в связи с тем, что каждый вызов к ковидному больному занимает много времени. Конечно, время визитов немного увеличилось, но если кто-то утверждает, что жители Нарвы часами ждут скорой помощи, то я официально заявляю: это, вежливо говоря, ложь, а по-человечески - бред! - прокомментировала заведующая клиникой экстренной медицины Нарвской больницы Пилле Летюка.

Руководитель Идаского отделения "Karell Kiirabi", обслуживающего остальной Ида-Вирумаа, Иветта Саккарт-Линнард сказала, что у них пока не возникало необходимости в формировании дополнительных бригад, однако готовность к созданию одной или двух дополнительных бригад имеется. "Подготовка для этого проведена, работники назначены и запас средств личной защиты обеспечен. Ситуация может измениться очень быстро и мы должны быть к этому готовы", - отметила она.