Нарва-Йыэсуу показал кукиш заводу по переработке золы

Об инициировании составления специальной планировки ходатайствовало ТОО "R-S OSA Service", дочерняя фирма АО "Ragn-Sells", с целью построить в Аувере завод по переработке сланцевой золы. Из золы планируется производить сверхчистый известняк, который является ценным сырьем для многих отраслей промышленности. Так как в процессе производства перерабатывается зола, которая сейчас складируется в качестве отходов, и используется углекислый газ, то речь идет о важном в контексте климатической политики проекте экономики замкнутого цикла.