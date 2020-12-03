Чт, 3.12.2020
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Нарва-Йыэсуу показал кукиш заводу по переработке золы

Завод брал бы золу прямо с электростанции, поэтому самоуправление лишилось бы платы за ее складирование.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нарва-Йыэсууское горсобрание не инициировало составление спецпланировки завода по переработке золы, поскольку он забирал бы из городского кошелька каждый год 80000 евро.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Об инициировании составления специальной планировки ходатайствовало ТОО "R-S OSA Service", дочерняя фирма АО "Ragn-Sells", с целью построить в Аувере завод по переработке сланцевой золы. Из золы планируется производить сверхчистый известняк, который является ценным сырьем для многих отраслей промышленности. Так как в процессе производства перерабатывается зола, которая сейчас складируется в качестве отходов, и используется углекислый газ, то речь идет о важном в контексте климатической политики проекте экономики замкнутого цикла.

В понедельник городское собрание Нарва-Йыэсуу решило не инициировать составление спецпланировки.

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