В Ида-Вирумаа уровень заражения коронавирусом превысил 800

Прежний рекорд относится к 28 ноября, когда Департамент здоровья зарегистрировал в Ида-Вирумаа 114 инфицированных.

Заболеваемость на 100 тысяч жителей за последние 14 дней в Ида-Вирумаа выросла до 808,9. В целом по Эстонии этот показатель составляет 355,1.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал на сегодняшней пресс-конференции, что продолжающаяся тенденция роста инфекции означает, что проблемы в больничной системе усугубляются. "Больницы уже переполнены", - отметил он.

Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сообщила, что Южно-Эстонский медицинский штаб отправит группу в Нарвскую больницу. "Кампания по набору медработников началась", - сказала она, отметив, что с кадрами есть проблемы и в настоящее время планируется привлечь 50 волонтеров.