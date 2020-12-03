Пт, 4.12.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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В Ахтмеском доме престарелых у 27 человек диагностирован коронавирус

У части жильцов и сотрудников дома престарелых, расположенного в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, диагностирован коронавирус.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На этой неделе в доме престарелых, расположенном в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, у 27 человек был диагностирован коронавирус.

По словам помощника мэра Кохтла-Ярве Нины Алексеевой, заразились примерно десять сотрудников и более 15 жильцов дома престарелых. Эти цифры могут увеличиваться, поскольку еще не все результаты тестов доступны. В доме престарелых насчитывается чуть более ста жильцов и 45 сотрудников. 

У части инфицированных имеются симптомы заболевания. Один человек был госпитализирован. По словам Алексеевой, инфицированные пожилые люди переведены в специальное отделение, которое было подготовлено еще весной, но в то время подобной необходимости не возникло, потому что тогда дом престарелых от коронавируса не пострадал.

По словам Алексеевой, городские власти окажут помощь в поиске замены заболевшим сотрудникам. На помощь также придут студенты Кохтла-Ярвеского отделения Таллиннской высшей школы здравоохранения. Кроме того, поиск ведется и через кассу по безработице. 

За последние сутки в Ида-Вирумаа вновь выявлено рекордное количество инфицированных коронавирусом - 131. За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 жителей в Ида-Вирумаа выросла до 835. Под наблюдением Департамента здоровья находятся 6000 жителей Ида-Вирумаа, из которых 1200 больны.

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