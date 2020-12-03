В Ахтмеском доме престарелых у 27 человек диагностирован коронавирус

По словам помощника мэра Кохтла-Ярве Нины Алексеевой, заразились примерно десять сотрудников и более 15 жильцов дома престарелых. Эти цифры могут увеличиваться, поскольку еще не все результаты тестов доступны. В доме престарелых насчитывается чуть более ста жильцов и 45 сотрудников.

У части инфицированных имеются симптомы заболевания. Один человек был госпитализирован. По словам Алексеевой, инфицированные пожилые люди переведены в специальное отделение, которое было подготовлено еще весной, но в то время подобной необходимости не возникло, потому что тогда дом престарелых от коронавируса не пострадал.

По словам Алексеевой, городские власти окажут помощь в поиске замены заболевшим сотрудникам. На помощь также придут студенты Кохтла-Ярвеского отделения Таллиннской высшей школы здравоохранения. Кроме того, поиск ведется и через кассу по безработице.