Эрик Гамзеев: Ненадежный спасательный круг

Сначала удар кулака климатической политики Европейского союза повалил Ида-Вирумаа навзничь. Теперь к нему катят бочки с нашатырным спиртом, чтобы снова вдохнуть жизнь в этот отправленный в нокаут край. На бочках - логотип Европейского союза и надпись "Just Transition", то есть "Справедливый переход".
Политики пытаются представить фонд справедливого перехода как особую милость, спасательный круг для Ида-Вирумаа, который облегчит боль и тяготы, связанные со сворачиванием сланцевой промышленности, и принесет региону процветание.
Тем не менее было бы разумно оставаться реалистами и понимать, что 340 миллионов евро, распланированные на многие годы, вроде и кажутся большой суммой, однако в сравнении с теми деньгами, которые до сих пор приносила переработка сланца, она чрезвычайно мала.
За один только 2019 год, когда объемы производства обвалились из-за подорожания квот на выбросы углекислого газа и было сокращено около 800 рабочих мест, сланцевая промышленность принесла государству прямой налоговый доход в размере 121 миллиона евро. По данным нового аудита, выполненного по заказу Союза химической промышленности, одно только производство сланцевого масла в течение следующих 20 лет увеличило бы национальное богатство Эстонии более чем на восемь миллиардов евро.
Из обнародованного на этой неделе обзора Европейской комиссии явствует, что Эстония благодаря уменьшению производства электроэнергии из сланца с большим отрывом лидирует в области уменьшения выбросов углекислого газа в течение последних 30 лет, сократив их на 62 процента. Для сравнения: в Европейском союзе этот показатель составляет в среднем 24 процента. Во многих богатых странах, в том числе в Бельгии, в столице которой, городе Брюсселе, принимают решения большинство политиков и чиновников Европейского союза, объем сокращения выбросов еще меньше.
Ценой золотой медали Эстонии в этой дисциплине стали экономический упадок Ида-Вирумаа как сланцевого региона и обеднение тысяч семей, лишившихся работы. Теперь Европейский союз предлагает в утешение 340 миллионов евро, и некоторые эстонские политики бьют себя в грудь - дескать, вот как нам повезло…
Над вопросом, что сделать на эти 340 миллионов, правительство ломает голову уже более полугода. Для создания видимости вовлечения опрашивали местных жителей, формировали комиссии, проводили семинары. Составленные по их итогам предложения правительство вскоре должно представить общественности, так как их еще в этом году нужно направить Европейскому союзу для получения одобрения.
До тех пор, пока новая экономика в Ида-Вирумаа не встала на ноги, было бы глупо торопиться изводить еще работающую часть сланцевой промышленности дополнительным налоговым бременем или иными мерами.
Споров было немало, как всегда бывает в случаях, когда где-то маячит привлекательная денежная кубышка и выстраивается очередь претендентов на свою долю. Принципиальный вопрос заключается в том, чем являются эти деньги в первую очередь - компенсацией за нанесенный региону социально-экономический ущерб или же стартовым капиталом для создания лучшего будущего.
Для достижения и той, и другой цели 340 миллионов евро явно мало. Тратить эти деньги на выплату пособий и компенсаций не очень разумно, потому что хоть это и улучшит положение на какое-то время, но эти деньги довольно быстро закончатся, и потом нас ждет совсем мрачное будущее. А для кардинальных преобразований в экономике Ида-Вирумаа, которые позволили бы хотя бы приблизительно восполнить потери в сланцевой промышленности, потребуются не сотни миллионов, а миллиарды евро, и даже в этом случае успех не гарантирован.
Для того чтобы максимально эффективно использовать предлагаемые сейчас деньги, очевидно, целесообразно направить львиную их долю на предприятия, которые создают в Ида-Вирумаа рабочие места. При этом эти дотации должны быть целевыми и эффективными, результаты - измеримыми, а сроки - конкретными.
Однако фонд справедливого перехода может оказать Ида-Вирумаа и медвежью услугу. Уже сейчас видно, как некоторые министерства пытаются перенаправить в этот фонд запланированные ранее расходы. Все ведь знают, что у Ида-Вирумаа теперь есть большая кубышка. Надо построить новые дороги, спортзалы, что угодно - пусть берут деньги оттуда. В конечном результате деньги на эти объекты либо вообще не поступят в Ида-Вирумаа, либо их придет значительно меньше, чем раньше.
Практика последних лет показывает, что создание в Ида-Вирумаа новых рабочих мест взамен утраченных - крайне дорогой и долгий процесс, причем результаты зачастую хуже ожидаемых и наступают позже запланированного. Свою роль в этом играет государственная бюрократия, но есть и объективные факторы. Хороших причин для создания нового предприятия на окраине Европейского союза, под боком у России, коммерческие и торговые отношения с которой разладились еще до пандемии коронавируса, не так уж много.
Если государство действительно желает внести вклад в трансформацию ида-вируской экономики, то для этого нужно выторговать у Европейского союза в несколько раз большие суммы и предложить предприятиям такие стимулы, которые действительно мотивируют их инвестировать в регион. Половинчатые решения зачастую выглядят как спектакль под названием "Мы ведь что-то делаем", что не приводит к существенному улучшению ситуации.
До тех пор, пока новая экономика в Ида-Вирумаа не встала на ноги, было бы глупо торопиться изводить еще работающую часть сланцевой промышленности дополнительным налоговым бременем или иными мерами. Производство масла из сланца на протяжении еще 20-30 лет не помешает Эстонии успешно осуществить зеленый переворот.
Новые мировые рекорды по темпу уменьшения углеродного следа не принесут Эстонии золотую медаль еще более высокой пробы от Европейского союза, зато сделают несчастными и более бедными многих жителей страны.