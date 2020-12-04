Эрик Гамзеев: Ненадежный спасательный круг

Политики пытаются представить фонд справедливого перехода как особую милость, спасательный круг для Ида-Вирумаа, который облегчит боль и тяготы, связанные со сворачиванием сланцевой промышленности, и принесет региону процветание.

Тем не менее было бы разумно оставаться реалистами и понимать, что 340 миллионов евро, распланированные на многие годы, вроде и кажутся большой суммой, однако в сравнении с теми деньгами, которые до сих пор приносила переработка сланца, она чрезвычайно мала.

За один только 2019 год, когда объемы производства обвалились из-за подорожания квот на выбросы углекислого газа и было сокращено около 800 рабочих мест, сланцевая промышленность принесла государству прямой налоговый доход в размере 121 миллиона евро. По данным нового аудита, выполненного по заказу Союза химической промышленности, одно только производство сланцевого масла в течение следующих 20 лет увеличило бы национальное богатство Эстонии более чем на восемь миллиардов евро.

Из обнародованного на этой неделе обзора Европейской комиссии явствует, что Эстония благодаря уменьшению производства электроэнергии из сланца с большим отрывом лидирует в области уменьшения выбросов углекислого газа в течение последних 30 лет, сократив их на 62 процента. Для сравнения: в Европейском союзе этот показатель составляет в среднем 24 процента. Во многих богатых странах, в том числе в Бельгии, в столице которой, городе Брюсселе, принимают решения большинство политиков и чиновников Европейского союза, объем сокращения выбросов еще меньше.

Ценой золотой медали Эстонии в этой дисциплине стали экономический упадок Ида-Вирумаа как сланцевого региона и обеднение тысяч семей, лишившихся работы. Теперь Европейский союз предлагает в утешение 340 миллионов евро, и некоторые эстонские политики бьют себя в грудь - дескать, вот как нам повезло…

Над вопросом, что сделать на эти 340 миллионов, правительство ломает голову уже более полугода. Для создания видимости вовлечения опрашивали местных жителей, формировали комиссии, проводили семинары. Составленные по их итогам предложения правительство вскоре должно представить общественности, так как их еще в этом году нужно направить Европейскому союзу для получения одобрения.

До тех пор, пока новая экономика в Ида-Вирумаа не встала на ноги, было бы глупо торопиться изводить еще работающую часть сланцевой промышленности дополнительным налоговым бременем или иными мерами. 4

Споров было немало, как всегда бывает в случаях, когда где-то маячит привлекательная денежная кубышка и выстраивается очередь претендентов на свою долю. Принципиальный вопрос заключается в том, чем являются эти деньги в первую очередь - компенсацией за нанесенный региону социально-экономический ущерб или же стартовым капиталом для создания лучшего будущего.