Йыхвиского предпринимателя приговорили к заключению за взятку Воронову

Сергей Березовский обвинялся в даче взятки в большом объеме, а его супруга Кира Березовская - в пособничестве этому. В обвинительном акте говорилось, что владелец ТОО "Pipes Building" Сергей Березовский пообещал и дал Алексею Воронову, являвшемуся официальным лицом в качестве члена правления АО "Narva Vesi" и депутата Нарвского горсобрания, в период с июня 2018 года по март 2019 года взятку в крупном размере (61415 евро).