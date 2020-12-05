Сб, 5.12.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Йыхвиского предпринимателя приговорили к заключению за взятку Воронову

Кира Березовская, Сергей Березовский и их защитник Дмитрий Теплых частично добились в суде желаемого результата, однако не исключают обжалования приговора.

ФОТО: Erik Kalda / Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил в пятницу к шоковому заключению йыхвиского предпринимателя Сергея Березовского, который два года тому назад дал взятку в десятки тысяч евро руководителю нарвского водного предприятия Алексею Воронову, считавшемуся тогда реальным экономическим и политическим правителем города Нарва.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Сергей Березовский обвинялся в даче взятки в большом объеме, а его супруга Кира Березовская - в пособничестве этому. В обвинительном акте говорилось, что владелец ТОО "Pipes Building" Сергей Березовский пообещал и дал Алексею Воронову, являвшемуся официальным лицом в качестве члена правления АО "Narva Vesi" и депутата Нарвского горсобрания, в период с июня 2018 года по март 2019 года взятку в крупном размере (61415 евро). 

Коррупционный эпизод Воронова

  • Согласно вступившему в силу 4 июня 2019 года приговору Вируского уездного суда, к тому моменту уже бывший член Нарвского горсобрания и экс-руководитель муниципального предприятия "Narva Vesi" Алексей Воронов был признан виновным в требовании и получении взятки в крупном размере, а также в нарушении требований проведения гостендеров.
  • В суде Воронов согласился с назначенным ему наказанием: четыре года шесть месяцев заключения. Из них ровно год он реально провел в арестантской камере и тюрьме. 
  • По приговору суда у Алексея Воронова конфисковали более 126000 евро, а также востребовали с него полученное преступным путем имущество на сумму около 195000 евро и процессуальные расходы в размере 1300 евро. 

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