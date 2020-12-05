Сб, 5.12.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Эве Эаст: "Ида-Вирумаа обманули!"

Из-за климатической политики Евросоюза производство сланцевой электроэнергии было значительно сокращено, и сильнее всего от этого пострадал Ида-Вирумаа. Однако поступающие от Евросоюза для смягчения этого воздействия 340 миллионов евро правительство не желает в полном объеме отдать Ида-Вирумаа.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На этой неделе холодным душем стало для самоуправлений Ида-Вирумаа известие о том, что правительство не собирается направлять в Ида-Вирумаа все 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Евросоюза, а планирует отдать часть этих денег соседним уездам. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- По сути, Ида-Вирумаа обманули, - говорит председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений (ИВСС) Эве Эаст, отмечая, что деньги этого фонда предназначены для смягчения сопутствующих зеленому перевороту воздействий исключительно в тех регионах, где добывают ископаемые топлива для производства электроэнергии. В Эстонии таким регионом является только Ида-Вирумаа.

Прежние договоренности перевернули с ног на голову 

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