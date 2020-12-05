Эве Эаст: "Ида-Вирумаа обманули!"

Из-за климатической политики Евросоюза производство сланцевой электроэнергии было значительно сокращено, и сильнее всего от этого пострадал Ида-Вирумаа. Однако поступающие от Евросоюза для смягчения этого воздействия 340 миллионов евро правительство не желает в полном объеме отдать Ида-Вирумаа.

На этой неделе холодным душем стало для самоуправлений Ида-Вирумаа известие о том, что правительство не собирается направлять в Ида-Вирумаа все 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Евросоюза, а планирует отдать часть этих денег соседним уездам.