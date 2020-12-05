Эве Эаст: "Ида-Вирумаа обманули!"

На этой неделе холодным душем стало для самоуправлений Ида-Вирумаа известие о том, что правительство не собирается направлять в Ида-Вирумаа все 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Евросоюза, а планирует отдать часть этих денег соседним уездам.
- По сути, Ида-Вирумаа обманули, - говорит председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений (ИВСС) Эве Эаст, отмечая, что деньги этого фонда предназначены для смягчения сопутствующих зеленому перевороту воздействий исключительно в тех регионах, где добывают ископаемые топлива для производства электроэнергии. В Эстонии таким регионом является только Ида-Вирумаа.