Аннели Ламп: Захотелось поговорить о любви

Я уже много лет живу в своей защитной зоне интроверта и с внешним миром общаюсь только тогда, когда возникает к этому желание. Иногда такое желание возникает, правда, относительно редко, поскольку я интроверт. Во время пандемии до многих дошло понимание, что иметь сельский дом и уголок леса - это огромное счастье и привилегия. Если рвение к многолюдью отсутствует, то есть реальная возможность жить с природой душа в душу, следя за ее ритмами и узорами.

"Так вот, находясь на лоне природы, вряд ли понимаешь, как на самом деле обстоит жизнь", сказал мне один очень умный, по своему мнению, человек, и он был прав. Да, действительно не понимаешь, хуже того - и не хочется понимать. Совершенно нет желания спешить на эту визгливую карусель, где все друг другу демонстрируют свой ум. До последней капли крови и до последнего слова. Око за око, зуб за зуб. И что такое РЕАЛЬНАЯ жизнь? Мир денег? Сеть торговых центров? Борьба за власть? Для многих (в т.ч. и для меня) действительная жизнь - это нетребовательное и простое ее течение, когда следуешь принципу, что экологический след должен быть по возможности очень маленьким.

Когда отсутствуют претенциозные амбиции и чувство горечи, то и сидя дома можешь спокойно быть счастливым. Пусть не на все сто процентов, поскольку в любом случае печалит нынешняя ситуация, но печалясь мир не спасешь. А любовь еще спасает? Вера, надежда, любовь. Но самая значимая из них любовь. Давно, еще до меня доказано, что даже если завтра наступит последний день, то все равно стоит любить и сажать яблони.

Когда отсутствуют претенциозные амбиции и чувство горечи, то и сидя дома можешь спокойно быть счастливым. 4

Широко раскрыв глаза и с удивлением смотрю я на людей и мировые дела. Эти черные пятницы, прочие сумасбродства и пустое времяпрепровождение. Давно знаю, что не нужна мне ни одна вещь в дополнение к тому, что у меня уже есть дома. Ну, да, конечно, я выгляжу странной, отшельницей. Молодые люди, которые растят детей и ходят на работу, не могут себе позволить стиль жизни, подобный моему. А большинство и не хотят. Так кому же я о любви говорю, если нет, так сказать, целевой группы? А видимо тем, кто читает мой блог и мои книги, и дают положительную обратную связь.