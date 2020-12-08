Аннели Ламп: Захотелось поговорить о любви

Такое наивное и, очевидно, непопулярное желание возникло сразу же после того, как известный эстонский писатель и кинорежиссер сообщил в фейсбуке, что уходит на какое-то время, т. е. берет духовный отпуск, поскольку уже не в состоянии переносить словесный яд, распространяющийся в социальных сетях. Я не ухожу, так как фейсбук - мой единственный канал общения, а "распрыскивателей яда" и тех, кто еще более нагнетает это, я либо игнорирую, либо вообще удаляю их из круга наблюдения, если мне действительно становится невмоготу.
Я уже много лет живу в своей защитной зоне интроверта и с внешним миром общаюсь только тогда, когда возникает к этому желание. Иногда такое желание возникает, правда, относительно редко, поскольку я интроверт. Во время пандемии до многих дошло понимание, что иметь сельский дом и уголок леса - это огромное счастье и привилегия. Если рвение к многолюдью отсутствует, то есть реальная возможность жить с природой душа в душу, следя за ее ритмами и узорами.
"Так вот, находясь на лоне природы, вряд ли понимаешь, как на самом деле обстоит жизнь", сказал мне один очень умный, по своему мнению, человек, и он был прав. Да, действительно не понимаешь, хуже того - и не хочется понимать. Совершенно нет желания спешить на эту визгливую карусель, где все друг другу демонстрируют свой ум. До последней капли крови и до последнего слова. Око за око, зуб за зуб. И что такое РЕАЛЬНАЯ жизнь? Мир денег? Сеть торговых центров? Борьба за власть? Для многих (в т.ч. и для меня) действительная жизнь - это нетребовательное и простое ее течение, когда следуешь принципу, что экологический след должен быть по возможности очень маленьким.
Когда отсутствуют претенциозные амбиции и чувство горечи, то и сидя дома можешь спокойно быть счастливым. Пусть не на все сто процентов, поскольку в любом случае печалит нынешняя ситуация, но печалясь мир не спасешь. А любовь еще спасает? Вера, надежда, любовь. Но самая значимая из них любовь. Давно, еще до меня доказано, что даже если завтра наступит последний день, то все равно стоит любить и сажать яблони.
Когда отсутствуют претенциозные амбиции и чувство горечи, то и сидя дома можешь спокойно быть счастливым.
Широко раскрыв глаза и с удивлением смотрю я на людей и мировые дела. Эти черные пятницы, прочие сумасбродства и пустое времяпрепровождение. Давно знаю, что не нужна мне ни одна вещь в дополнение к тому, что у меня уже есть дома. Ну, да, конечно, я выгляжу странной, отшельницей. Молодые люди, которые растят детей и ходят на работу, не могут себе позволить стиль жизни, подобный моему. А большинство и не хотят. Так кому же я о любви говорю, если нет, так сказать, целевой группы? А видимо тем, кто читает мой блог и мои книги, и дают положительную обратную связь.
В конце ноября мы совершили поэтическую прогулку по болоту Селисоо, организованную Йыхвиской центральной библиотекой и Тийей Линнард, читали стихи, лакомились брусникой, любовались на зеркальную гладь воды. Мир, полный забот, ушел куда-то под звуки скрипки Дана Дехтерука и мощного баритона Юргена Роосте, и пришла любовь. Если ты со влюбленной душой, то тебе достаточно болотной тишины, заиндевелого багульника, белых птиц из стихов Лийзи Оямаа и доброжелательных взглядов твоих попутчиков. Для любви немного надо, просто нужно уметь то немногое носить в своем сердце, как сказал поэт.
В мире еще есть любовь, ее стоит искать и находить. Во тьме вечеров горят свечи, попахивает печным дымком, звучит тихая музыка. Дома пекут торты с коньячным кремом mascarpone, разливают по бокалам багровое вино и говорят друг другу дружелюбные слова. Утром иногда проглядывает солнце или все вокруг погружается в сумеречный и таинственный туман или, наоборот, поют ветры на вершинах сосен. Кто-то где-то далеко вяжет тебе теплые носки и с любовью отправляет их тебе через почтовый терминал "Омнива". В фейсбуке появляются фотоснимки природы, стихи и фотографии кошек. Я научилась ценить эти фотографии, один снимок котенка способен прогнать все недобрые и вредные споры.
Хотелось бы еще поделиться добрыми словами, не боясь стать приторной. Подсознание советует. В противовес многим злым словам, слетевшим с уст или набранным на клавиатуре. Мне легко говорить, я душа свободная, не связанная ни статусом, ни обязательствами, критики не боюсь, поскольку пусть плохие высказывания остаются все же на совести сказавшего. Прожитые годы и ранее написанное придают смелости. Читаю и запоминаю то, что думают о жизни и любви Арво Пярт и Фред Юсси, хотя жизненная мудрость нынче больше не в моде…
Моя всеохватывающая любовь начинается с любви к временам года. Я люблю и нынешнюю темноту. Как бы мы узнали свет, если бы не было темноты? Через несколько недель день начнет увеличиваться, и пойдет движение к весне. Вновь ожидает нас чудо весеннего пробуждения. Каждую весну смотрю и не перестаю удивляться, что только не вылезает из-под земли. Этот годовой круг, бывший в течение всей моей жизни такой привычный и надежный, к сожалению, становится раз за разом все нестабильней. Бабушка воспитала во мне знание, что однажды наступит конец света. Даже его признаки были известны. Например, розовый снег. Когда однажды зимой на закате обнаружила, что снег розовый, мое маленькое сердце испытало тревогу. Конец света тогда не наступил, но для меня стало ясно, что ничто не вечно здесь во временной жизни. Говорят, что может быть поэзия спасет мир. Едва ли. И все-таки утешительна мысль, что у нас есть еще возможность любить, читать-писать стихи и сажать деревья. На все отпущенное мне время я этим и занимаюсь.
"Лишь бы этот мир устал ненавидеть..." (Хандо Руннель)