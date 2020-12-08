Поющий спортивный репортер даст в Йыхви сольный концерт

Алвар Тийслер (баритон) готовился к своему первому сольному концерту без отрыва от основной работы, от изучения французского языка и пополнения знаний в сфере культуры. В его сутках часов больше, чем у обычного человека?

Вносит разнообразие

- Эта тема и для меня головоломка. Я всю жизнь делаю только те вещи, которые мне самому очень нравятся, и осенью этого года я делил себя между работой, учебой и пением. Хотя временами эта нагрузка очень утомительна, но это вносит разнообразие и в другую деятельность, - поясняет он.

Программу сольного концерта Тийслер составил в содружестве с близким творческим партнером Кадри Тоомоя, которая аккомпанирует ему на рояле.

- У меня было много выступлений в качестве солиста на т.н. больших сценах, но сольный вечер под аккомпанемент рояля у меня первый. "Eesti Kontsert" примерно год назад сделал мне такое предложение. Составляя программу, я прежде всего имел в виду то, что там должны быть только те произведения, которые мне самому хотелось бы исполнять. В программе арии из крупных музыкальных произведений, романсы Чайковского, арии из произведений Моцарта, Доницетти, Корнгольда, - рассказывает он о своей программе.

Считающий себя свободным профессионалом пения Тийслер начал свой певческий путь в хоре мальчиков при театре "Эстония", а как исполнитель классической музыки относит себя к позднему пробуждению. В то же время он выступал на сценах США, Канады, Японии, Израиля, России и почти по всей Европе.

Более надежное место?

Тийслер свою работу спортивным комментатором называет одной из самых непредсказуемых, так как никогда не знаешь, что произойдет. А концертная сцена более надежное место?

- В отличие от спортивной передачи, где результат почти никогда не ясен, концертная сцена действительно более надежное место, ибо программа прошла через множество репетиций. Но жизнь показывает, что и на сцене могут быть неожиданные положительные моменты.

Тийслер добавил, что пение остается для него хобби и спортивную сферу он не покинет.