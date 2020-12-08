Коронапериод добавил автобусных остановок на дальних линиях

- Так как в Ида-Вируский центр общественного транспорта в разное время поступали заявления и предложения о включении остановок в Синимяэ, Лаагна и у магазина в Пуртсе в расписание движения на междугородних линиях, то и мы сделали соответствующее предложение перевозчикам, - сказал руководитель центра общественного транспорта Хейки Лутс.