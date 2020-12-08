Ср, 9.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
3 мин для прочтения

Коронапериод добавил автобусных остановок на дальних линиях

С сокращением числа пассажиров важными для действующих на дальних линиях фирм стали и те остановки, которыми прежде пренебрегали.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Начиная с весны количество пассажиров на автобусах дальнего следования значительно сократилось из-за чрезвычайного положения, поэтому перевозчики согласились включить в расписания движения несколько расположенных в Ида-Вирумаа остановок. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Так как в Ида-Вируский центр общественного транспорта в разное время поступали заявления и предложения о включении остановок в Синимяэ, Лаагна и у магазина в Пуртсе в расписание движения на междугородних линиях, то и мы сделали соответствующее предложение перевозчикам, - сказал руководитель центра общественного транспорта Хейки Лутс.   

После переписки и получения необходимых согласований на маршрутах дальних линий появились четыре новые остановки. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back