В Ида-Вирумаа можно ожидать более строгих ограничений

Посетивший в понедельник больницы Ида-Вирумаа генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал после обеда "Северному побережью", что в пакет ограничений входят около пары десятков мер, которые можно применить.

Система здравоохранения не резиновая

- Ограничения поступенчато становились все строже. Мы должны понимать, что система здравоохранения не резиновая, - сказал он, отметив, что рассматриваются разные варианты ограничений, касающихся Ида-Вирумаа. - Эпидемиологически и с учетом аспекта здоровья Департамент здоровья предполагает, чтобы эти ограничения были эффективными.

Собирающийся в понедельник вечером научный совет представит свои предложения правительству, которое обсудить их во вторник. Посетивший Ида-Вирумаа в пятницу премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что правительство взвешивает новые ограничения, однако полное закрытие уезда до сих пор на повестку дня не вставало.

Ланно добавил, что пакет ограничений содержит эпидемиологический, медицинский, экономический и социальный аспекты. "Мы должны учесть, что ограничения, которые делают общество более закрытым, создают также побочные проблемы - такие, как трудности с экономическим выживанием и благополучием семей, и вплоть до насилия. Это требует непростых решений", - отметил он.

Ида-вируские больницы в критическом положении

По оценке Юллара Ланно, в Ида-Вирумаа положение критическое как по уровню заболеваемости коронавирусом, так и в смысле дееспособности системы здравоохранения. Только в Нарвской больнице из-за болезни нетрудоспобны около ста работников.

Он сказал в понедельник после посещения Нарвской больницы, что, посмотрев, какие сверхчеловеческие усилия там предпринимаются, он, с одной стороны, вынужден посочувствовать этим людям, но, с другой стороны, рад, что люди так самоотверженно стараются поддержать эту больницу в работе.

- Там сейчас во главе стоят очень опытные люди, Пилле Летюка как руководитель клиники экстренной медицины десятки лет видела радости и боли этой больницы. Рядом с нею - Аго Кыргвеэ из клиники Тартуского университета. Тот опыт функционирования большой региональной больницы, который он может принести сюда, вплоть до очень высокой потребности в кислородном лечении, в этом учреждении имеется. Сюда доставят дополнительно из клиники Тартуского университета как технологические решения, так и реальные практические рабочие процессы, - сказал Ланно.

Самая серьезная проблема - это нехватка персонала в больницах. "Если заболевает существенная часть работников, например, одна пятая или больше, то очень мало возможностей найти им замену, так как больницы ближайшего региона и сами в таком же сложном положении", - сказал он.

Помощь резидентов

Возможное решение он видит в направлении резидентов, выучившихся на врача, в больницы с наибольшей востребованностью. "Важно получить от них согласие приступить к работе, деньги при необходимости найдутся". Смягчение проблемы нехватки медсестр, по словам Ланно, видится в сотрудничестве с союзом медсестер в том, как привлечь к временной работе в больнице тех выучившихся людей, которые остались вне должности из-за несоответствия действующему профессиональному стандарту.

Около 30 студентов-медиков пришли на помощь больницам По словам заведующей кафедрой сестринского дела Таллиннской высшей школы здравоохранения Кристи Пуусепп, за последние несколько дней почти 30 студентов школы зарегистрировались для волонтерской работы в Ида-Вируской центральной больнице и Нарвской больнице. Кроме того, они направляются в другие медицинские учреждения. В большинстве случаев, по словам Пуусепп, студенты работают в больницах по специальностям, которые изучаюет, т.е. в качестве работника по уходу или медсестры, но есть и совершенно другие работы, на которых требуется помощь. "Высшая школа полностью поддерживает волонтерство, и, поскольку с сентября мы сделали обучение более гибким, нынешняя ситуация, которая стала особенно критической, не потребовала дополнительных изменений в учебной работе, - отметила она. - Мы рады, что так много наших учеников готовы прийти на помощь. Наша профессия направлена на то, чтобы помогать людям, и это не стало большим сюрпризом". Она добавила что некоторые имеющие соответствующую подготовку учителя также зарегистрировались в качестве волонтеров.