В Ида-Вирумаа можно ожидать более строгих ограничений

В Ида-Вирумаа, где уровень заболеваемости коронавирусом приближается к тысяче и в испытывающих сильную нехватку персонала больницах на лечении находятся около ста коронапациентов, ограничения могут на этой неделе еще больше ужесточиться.
Посетивший в понедельник больницы Ида-Вирумаа генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал после обеда "Северному побережью", что в пакет ограничений входят около пары десятков мер, которые можно применить.
Система здравоохранения не резиновая
- Ограничения поступенчато становились все строже. Мы должны понимать, что система здравоохранения не резиновая, - сказал он, отметив, что рассматриваются разные варианты ограничений, касающихся Ида-Вирумаа. - Эпидемиологически и с учетом аспекта здоровья Департамент здоровья предполагает, чтобы эти ограничения были эффективными.
Собирающийся в понедельник вечером научный совет представит свои предложения правительству, которое обсудить их во вторник. Посетивший Ида-Вирумаа в пятницу премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что правительство взвешивает новые ограничения, однако полное закрытие уезда до сих пор на повестку дня не вставало.
Ланно добавил, что пакет ограничений содержит эпидемиологический, медицинский, экономический и социальный аспекты. "Мы должны учесть, что ограничения, которые делают общество более закрытым, создают также побочные проблемы - такие, как трудности с экономическим выживанием и благополучием семей, и вплоть до насилия. Это требует непростых решений", - отметил он.
Ида-вируские больницы в критическом положении
По оценке Юллара Ланно, в Ида-Вирумаа положение критическое как по уровню заболеваемости коронавирусом, так и в смысле дееспособности системы здравоохранения. Только в Нарвской больнице из-за болезни нетрудоспобны около ста работников.
Он сказал в понедельник после посещения Нарвской больницы, что, посмотрев, какие сверхчеловеческие усилия там предпринимаются, он, с одной стороны, вынужден посочувствовать этим людям, но, с другой стороны, рад, что люди так самоотверженно стараются поддержать эту больницу в работе.
- Там сейчас во главе стоят очень опытные люди, Пилле Летюка как руководитель клиники экстренной медицины десятки лет видела радости и боли этой больницы. Рядом с нею - Аго Кыргвеэ из клиники Тартуского университета. Тот опыт функционирования большой региональной больницы, который он может принести сюда, вплоть до очень высокой потребности в кислородном лечении, в этом учреждении имеется. Сюда доставят дополнительно из клиники Тартуского университета как технологические решения, так и реальные практические рабочие процессы, - сказал Ланно.
Самая серьезная проблема - это нехватка персонала в больницах. "Если заболевает существенная часть работников, например, одна пятая или больше, то очень мало возможностей найти им замену, так как больницы ближайшего региона и сами в таком же сложном положении", - сказал он.
Помощь резидентов
Возможное решение он видит в направлении резидентов, выучившихся на врача, в больницы с наибольшей востребованностью. "Важно получить от них согласие приступить к работе, деньги при необходимости найдутся". Смягчение проблемы нехватки медсестр, по словам Ланно, видится в сотрудничестве с союзом медсестер в том, как привлечь к временной работе в больнице тех выучившихся людей, которые остались вне должности из-за несоответствия действующему профессиональному стандарту.
Около 30 студентов-медиков пришли на помощь больницам
По словам заведующей кафедрой сестринского дела Таллиннской высшей школы здравоохранения Кристи Пуусепп, за последние несколько дней почти 30 студентов школы зарегистрировались для волонтерской работы в Ида-Вируской центральной больнице и Нарвской больнице. Кроме того, они направляются в другие медицинские учреждения.
В большинстве случаев, по словам Пуусепп, студенты работают в больницах по специальностям, которые изучаюет, т.е. в качестве работника по уходу или медсестры, но есть и совершенно другие работы, на которых требуется помощь.
"Высшая школа полностью поддерживает волонтерство, и, поскольку с сентября мы сделали обучение более гибким, нынешняя ситуация, которая стала особенно критической, не потребовала дополнительных изменений в учебной работе, - отметила она. - Мы рады, что так много наших учеников готовы прийти на помощь. Наша профессия направлена на то, чтобы помогать людям, и это не стало большим сюрпризом".
Она добавила что некоторые имеющие соответствующую подготовку учителя также зарегистрировались в качестве волонтеров.
В Ида-Вирумаа заболеваемость на 100000 жителей в понедельник утром составила 978,7, что примерно в три раза выше, чем в среднем по Эстонии. Под наблюдением Департамента здоровья находятся более 6500 жителей Вирумаа, из которых 1411 инфицированы.