Ср, 9.12.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Из-за коронавируса закрылась банковская контора

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В связи с повышенной опасностью заражения вирусом йыхвиская контора банка SEB временно закрывается и обслуживание клиентов будет осуществляться посредством дигитальных каналов и видео-интервью. 

- Распространение коронавируса, к сожалению, повлияло и на работу контор банка SEB. Когда определим повышенные риски вируса или другой опасности, то оценим ситуацию и отреагируем. Поэтому йыхвиская контора SEB будет закрыта как минимум на неделю и, вероятно, сможем снова ее открыть 14 декабря, - рассказал руководитель конторской сети SEB Индрек Ласс.

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