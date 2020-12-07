Из-за коронавируса закрылась банковская контора

- Распространение коронавируса, к сожалению, повлияло и на работу контор банка SEB. Когда определим повышенные риски вируса или другой опасности, то оценим ситуацию и отреагируем. Поэтому йыхвиская контора SEB будет закрыта как минимум на неделю и, вероятно, сможем снова ее открыть 14 декабря, - рассказал руководитель конторской сети SEB Индрек Ласс.