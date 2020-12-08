Ср, 9.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
2 мин для прочтения

Шесть охотничьих обществ получили пособие для обустройства мест разделки дичи

Вокаское общество охотников рядом с тиром в Конью строит новое здание для первичной обработки дичи.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Охотники Ида-Вирумаа с помощью пособий построят два здания и приобретут оборудование, необходимое для обращения с дичью. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Наибольшую сумму пособия (19980 евро) получило НКО "Voka Jahtkond", которое рядом с тиром в Конью построит совершенно новое здание.

- Это здание будет отвечать всем требованиям. Строительство обойдется в 65000 евро, благодаря поддержке PRIA (Департамент сельхозрегистров и информации) и "крышевым деньгам",  выделенным охотхозяйству, надеемся обойтись без займов. Охотники тоже внесут свою долю, 20000 евро у нас на это уже собрано, - рассказывает Марко Винни, член НКО "Voka Jahtkond" и руководитель общества охотников Ида-Вирумаа. - Не позже начала весны в землю вонзится ковш, и за три месяца здание должно быть построено, с тем чтобы к концу лета - осенью первая дичь уже была там.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back