Шесть охотничьих обществ получили пособие для обустройства мест разделки дичи

- Это здание будет отвечать всем требованиям. Строительство обойдется в 65000 евро, благодаря поддержке PRIA (Департамент сельхозрегистров и информации) и "крышевым деньгам", выделенным охотхозяйству, надеемся обойтись без займов. Охотники тоже внесут свою долю, 20000 евро у нас на это уже собрано, - рассказывает Марко Винни, член НКО "Voka Jahtkond" и руководитель общества охотников Ида-Вирумаа. - Не позже начала весны в землю вонзится ковш, и за три месяца здание должно быть построено, с тем чтобы к концу лета - осенью первая дичь уже была там.