Ср, 9.12.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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В рождественский месяц распахнет двери магазин подарков Ида-Вирумаа

"Seiklusmaa TV" подарило э-магазину галерею иллюстраций и видео. На снимке с презентацией брендов Ида-Вирумаа выступает Элизабет Пурга.

ФОТО: Seiklusmaa TV

Нынче мешки Деда Мороза будут наполнены изделиями с логотипом Ида-Вирумаа. Открывающийся на этой неделе э-магазин подарков приглашает за покупками и после праздников.  

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Весной, когда эпидемия коронавируса вызвала кризис в туристической сфере, Ида-Вирумааский кластер туризма вышел с идеей своеобразной толоки по приглашению в гости, которая побудила местных жителей приглашать к себе гостей. Весенняя кампания в Ида-Вирумаа оказалась настолько удачной, что стала победителем маркетингового конкурса туризма Эстонии. 

Самые большие патриоты 

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