В рождественский месяц распахнет двери магазин подарков Ида-Вирумаа

Весной, когда эпидемия коронавируса вызвала кризис в туристической сфере, Ида-Вирумааский кластер туризма вышел с идеей своеобразной толоки по приглашению в гости, которая побудила местных жителей приглашать к себе гостей. Весенняя кампания в Ида-Вирумаа оказалась настолько удачной, что стала победителем маркетингового конкурса туризма Эстонии.