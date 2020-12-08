В Нарве повысят цену на тепло

Сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk" запланировало с 8 января 2021 года повысить стоимость тепла для потребителей в Нарве с нынешних 42,4 евро до 47,8 евро за мегаватт-час теплоэнергии (здесь и далее цены приведены с НСО). Таким образом, рост составит около 13 процентов.

АО "Narva Soojusvõrk" является дочерним cетевым предприятием энергопроизводящей компании "Enefit Energiatootmine", входящей в госконцерн "Eesti Energia". Председатель правления "Enefit Energiatootmine" и совета "Narva Soojusvõrk" Март Проос в комментарии подчеркнул, что цена на тепло в Нарве не менялась с 2017 года, несмотря на повышение стоимости жизни в эти годы.

- За этот период энергетический сектор сильно изменился: если летом 2017 года цена квоты на выбросы CO2 составляла 5 евро, то сейчас - 25 евро, а в какой-то момент она была даже 30 евро. Таким образом, затраты, непосредственно связанные с производством тепла, увеличились в несколько раз, - отметил Проос.

Он добавил, что поддержание работы теплосетей тоже требует регулярного внимания и благодаря обновлениям снизились потери тепла.

- На сегодняшний день почти половина трасс всей теплосети обновлена, а за последние годы относительные тепловые потери в сети снизились с 18 до 12 процентов. По мере уменьшения тепловых потерь снижаются и затраты на отопление, что положительно сказывается на окружающей среде. Мы продолжим сокращать потери и в будущем, - заверил Проос.

Тепло для круглогодичного горячего водоснабжения и сезонного отопления домов в Нарве вырабатывается на ближайшей к городу Балтийской электростанции, управляемой компанией "Enefit Energiatootmine" в составе госконцерна "Eesti Energia". Водяной пар, являющийся теплоносителем, производится на единственном сохраненном 11-м энергоблоке Балтийской электростанции, работающем на горючем сланце или его смеси с биотопливом. Когда энергоблок стоит в резерве из-за убыточности производства электричества, тогда тепло для Нарвы вырабатывают в расположенной рядом газовой котельной.

Тем или другим способом произведенная на Балтийской электростанции теплоэнергия выходит самой дешевой в Эстонии для потребителей, что ставит нарвитян в завидное положение. Однако по меньшей мере с начала 2019 года компания "Enefit Energiatootmine" несла убытки при производстве.

Департамент конкуренции с весны 2019 года отказывал "Enefit Energiatootmine" в возможности повысить цены на тепло. Насколько известно, одним из камней преткновения была формула соотношения объемов горючего сланца и биотоплива при совместном производстве электро- и теплоэнергии. В департаменте отказывались комментировать эту тему для "Северного побережья", утверждая, что не вправе предоставлять третьим лицам информацию, касающуюся согласования предельной цены тепла.

Наконец 12 ноября 2020 года Департамент конкуренции согласовал для "Enefit Energiatootmine" две новые предельные цены: 32,9 евро за мегаватт-час при производстве тепла совместно с электричеством и 37,5 евро при производстве тепла в газовой котельной. Это приблизительно 19-процентный рост тарифа в первом случае и 11-процентный рост во втором - при сравнении с прежними предельными ценами 2017 года.