Николай Павленко: За год до...

Тот же Гитлер пришел к власти формально демократическим путем, здесь, как часто говорят в Эстонии, все JOKK (т.е. юридически все корректно), но всем известно, чем закончилась эта "демократия". Уинстону Черчиллю приписывают такие слова: "Демократия - паршивая вещь, но пока люди ничего лучше не придумали". Может быть, именно сказанное выше имел в виду великий британец?

Выборы в местные органы власти - это, по общему мнению, вершина демократии в современной Эстонии, и страна имеет все основания этим гордиться. Да, выборы в Рийгикогу по рангу значительно выше, но истинные настроения и ожидания народа лучше всего проявляются именно на местных выборах, где все, в буквальном смысле слова, знают друг друга, где практически все обладают правом сделать ясный выбор.

Однако и на местных выборах иногда можно видеть некоторую "мистику", когда человек между выборами ничем и никак, ни в хорошем, ни в плохом себя не проявил, но регулярно на выборах набирает сотни голосов. Какая-то разновидность "политического гипноза"?

Что роднит парламентские и местные выборы, так это то, что и в том, и в другом случае идет борьба за власть. И эта власть зачастую рассматривается не как инструмент улучшения организации общественной жизни, а как способ личного обустройства. К примеру, значительная часть людей в стране имеет полугодовой доход, который равен, а то и меньше ежемесячного дохода депутата Рийгикогу. К тому же у депутата парламента ряд еще других дополнительных льгот. Все к этому привыкли, поэтому фантастической новостью года стало то, что часть депутатов парламентской фракции "Isamaa" отказалась получать часть денежных компенсаций.

У нас полно примеров, когда один и тот же человек выступает в руководстве совершенно разных сфер деятельности, при этом проявляя полную некомпетентность во всем, однако его главное достоинство - это принадлежность к "правильной партии".

Но вернемся к разговору о местной власти, депутаты которой пусть и не так обласканы всякого рода льготами, но многие из которых пришли к власти тоже далеко не с бескорыстными целями. Не будем торопиться их осуждать, ибо зачастую это связано с желанием сохранить рабочее место, и ничего в этом желании нет постыдного.

Есть только одно "но" - а свое ли место занимает данный человек? Ведь у нас полно примеров, когда один и тот же человек выступает в руководстве совершенно разных сфер деятельности, при этом проявляя полную некомпетентность во всем, однако его главное достоинство - это принадлежность к "правильной партии". К тому же местное законодательное собрание, в состав которого входит данный депутат, образно говоря, является работодателем для исполнительной власти. (У нас, правда, частенько все ровно наоборот.)

Возможно, мне зададут вопрос: а какое отношение имеет простой человек ко всем этим хитросплетениям власти? Ответ - самое прямое. Участием в местных выборах.

До местных выборов еще целый год? Нет, всего лишь год! Большому числу людей я задал вопрос: за последовавшие после выборов годы были ли у вас деловые встречи со своими депутатами, где бы депутат рассказал о своей деятельности в местном законодательном собрании? Из более чем сотни человек только три (!) дали положительный ответ. То есть вы оказали доверие депутату - и всё, больше вы ему не нужны.

И нет закона, который бы обязывал депутата регулярно отчитываться перед своими избирателями, и неизвестно, будет ли когда-нибудь принят этот закон.

Что в этой ситуации может предпринять т.н. рядовой избиратель? Очень многое, при этом внешне очень простым способом - обдуманно и осознанно вписать номер и имя достойного кандидата в избирательный бюллетень. Однако это только кажущаяся простота процедуры, поскольку ей должен предшествовать серьезный анализ деятельности того или иного кандидата в депутаты.