Индрек Саар: Кризис в здравоохранении как показатель недееспособности правительства

Общеизвестен факт, что идет вторая волна вируса. Лето, когда среди прочего можно было бы сосредоточиться на обучении дополнительного медицинского персонала, на готовности школ и родителей, на организации результативного дистанционного обучения, на ясных рекомендациях относительно ношения масок и их доступности, проспали. Сидели сложа руки и хвалились тем, как здорово управились с первой волной, и надеялись, что дела наладятся сами по себе. Горький урок - нет, не наладились.
Общей чертой антикризисного управления является отсутствие четких сообщений. Зачастую они были и вовсе противоречивыми.
Как должны вести себя люди, если одни министры говорят о необходимости новых ограничений, а другие лишь машут рукой? Правительство действовало бессистемно, не сумев обосновать некоторые решения. В то же время общественность с изумлением видит, как много энергии находящихся во власти уходит на поддержку референдума о браке и против абортов. Естественно, это заглушает ощущение опасности, потому-то часть людей и смотрит сквозь пальцы на правила профилактики коронавируса.
Ситуация очень серьезная: по состоянию на начало декабря число активно болеющих выросло до 5000, и прогнозы на ближайшее будущее еще более мрачные. То, что бездумье правительства наполовину разрушило Рождество, сейчас проблема третьестепенная. В условиях сурового кризиса следует все силы направить на охрану здоровья людей и спасение жизней.