Чт, 10.12.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Индрек Саар: Кризис в здравоохранении как показатель недееспособности правительства

Индрек Саар.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Общеизвестен факт, что идет вторая волна вируса. Лето, когда среди прочего можно было бы сосредоточиться на обучении дополнительного медицинского персонала, на готовности школ и родителей, на организации результативного дистанционного обучения, на ясных рекомендациях относительно ношения масок и их доступности, проспали. Сидели сложа руки и хвалились тем, как здорово управились с первой волной, и надеялись, что дела наладятся сами по себе. Горький урок - нет, не наладились.

Общей чертой антикризисного управления является отсутствие четких сообщений. Зачастую они были и вовсе противоречивыми.  

Как должны вести себя люди, если одни министры говорят о необходимости  новых ограничений, а другие лишь машут рукой? Правительство действовало бессистемно, не сумев обосновать некоторые решения. В то же время общественность с изумлением видит, как много энергии находящихся во власти уходит на поддержку референдума о браке и против абортов. Естественно, это заглушает ощущение опасности, потому-то часть людей и смотрит сквозь пальцы на правила профилактики коронавируса. 

Ситуация очень серьезная: по состоянию на начало декабря число активно болеющих выросло до 5000, и прогнозы на ближайшее будущее еще более мрачные. То, что бездумье правительства наполовину разрушило Рождество, сейчас проблема третьестепенная. В условиях сурового кризиса следует все силы направить на охрану здоровья людей и спасение жизней. 

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