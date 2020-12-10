Индрек Саар: Кризис в здравоохранении как показатель недееспособности правительства

Как должны вести себя люди, если одни министры говорят о необходимости новых ограничений, а другие лишь машут рукой? Правительство действовало бессистемно, не сумев обосновать некоторые решения. В то же время общественность с изумлением видит, как много энергии находящихся во власти уходит на поддержку референдума о браке и против абортов. Естественно, это заглушает ощущение опасности, потому-то часть людей и смотрит сквозь пальцы на правила профилактики коронавируса.