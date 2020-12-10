Уроженка Кохтла-Нымме может первой из эстонских арбитров пройти в судейский состав ЧМ по футболу

Международная футбольная федерация ФИФА включила Каролин Кайвоя в круг кандидатов, из которых будут отобраны судьи финального турнира женского чемпионата мира по футболу 2023 года. Это первый случай, когда судья из Эстонии так близок к попаданию на финальный турнир чемпионата мира по футболу среди взрослых - сообщает футбольный союз Эстонии.

ФИФА на финальный турнир чемпионата мира, проводимый в Австралии и Новой Зеландии, включила 100 претендентов - помощников судьи, из числа которых будет сделан окончательный выбор. На предыдущий финальный турнир женского ЧМ по футболу прошли 48 помощников судьи. В течение последующих лет все кандидаты пройдут основательную программу, в которой большая роль отводится обслуживанию игр на местном и международном уровне, регулярной обратной связи и отличной физической форме.

- Попадание эстонского судьи в своей сфере на мировую вершину - факт, заслуживающий внимания, и признание за проделанную работу, - отметила Анне Рей, генеральный секретарь футбольного союза Эстонии.

Восемь лет назад, когда Кайвоя еще сама играла в футбол и только что перешла из женской команды "Лоотус" (Кохтла-Ярве) в таллиннскую "Левадию", "СП" задало ей вопрос: что чувствует игрок на поле, когда судья явно ошибся и публика его возмущенно освистывает?

- В этом смысле я игрок снисходительный. Я ведь за судейством отца много раз наблюдала и знаю, что в тот момент переживает судья. Видимо, потому и не наскакиваю, когда что-то не так пошло. Все ошибаются, - так она тогда сказала о судейской доле.

В футбол Кайвоя играла до 2015 года, после чего активно приступила к судейству, выступая помощником судьи в том числе и на играх мужских команд лиги мастеров Эстонии. Летом 2019 года она была помощником судьи в финальной игре U19 чемпионата Европы по футболу среди девушек. Нынешним летом она выступала судьей в полуфинале лиги мастеров женского футбола Франции, где друг другу противостояли знаменитые клубы "ПСЖ" и "Лион".

В позапрошлое воскресенье Каролин Кайвоя входила в судейскую бригаду, которая обслуживала отборочную игру чемпионата Европы в Киеве, где встречались команды Украины и Черногории.

В 2018 году Каролин Кайвоя в Институте гуманитарных наук Таллиннского университета защитила магистерскую работу по теме "Футбольный язык и терминология Эстонии". Она работает литературным редактором, а также тренером по фитнесу.